【ファンマーケティング】ファンの熱量を動かす仕組みで入会数3倍

写真拡大 (全10枚)

株式会社on the bakery




株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市、代表：井戸裕哉）が開発・運営するノーコードマーケティングツール「クロワッサン」を導入いただいた、株式会社ドワンゴ様への取材記事を弊社HPへ掲載いたしました。



導入事例インタビューはこちらから :
https://lp.croissant.buzz/cases/https://lp.croissant.buzz/cases/772/

■ 導入の背景：ゼロからファンを集める新サービスの課題


株式会社ドワンゴが運営するファンコミュニケーションサービス「sheeta_シータ）」では、LDHが展開するライブ配信サブスクリプション「LDH LIVE SQUARE（LLS）」のプロモーション強化を目的に「クロワッサン」を採用しました。


LLSは豪華アーティストのライブ映像を楽しめる新サービスとして注目を集めていましたが、立ち上げ当初は「ゼロからSNSフォロワーを増やすのが大変」という課題がありました。
LDH社の提供サービスが多いため情報が埋もれやすいなか、いかに自然な流入導線を作るかが求められていました。





■ 施策概要：診断とガチャで「楽しみながら参加」を実現


「クロワッサン」は、ノーコードで診断やガチャなどの参加型キャンペーンを構築できるツールです。
ドワンゴではこれを活用し、ファンが遊びながら参加できる仕組みを展開しました。



- THE RAMPAGE（ランページ）診断：ライブ配信と連動し、リアルタイムでの拡散を実現
- EXILE TAKAHIROツウ診断：マネージャー陣の協力によりSNS投稿が急増
- EXILE 24周年記念ガチャ：デザインと特典の好評を受け、結果シェアが多数発生



■ 数値的成果：SNSフォロワー増加と入会数3倍を達成


- SNSフォロワー：配信ごとに100～200名増加
- LLS入会数：通常時の約3倍に到達した回も

担当チームからは以下のような声が寄せられています。


「クロワッサンは最初の入り口として本当に最適。
いったんパターンをつかめば横展開もしやすいし、定番企画にできると思いました。」


■ 想定外の効果：ファンが自発的に拡散


- ファンによる推し診断投稿が自然拡散を生む
- SNSフォロワー増加により後続キャンペーンの参加率も上昇
- 「診断・ガチャ＝楽しい」という印象がブランド浸透に貢献

運営サイドからは、「LLSのような映像配信サービスにとって、ファンの参加感は重要。
『クロワッサン』を使うことで、その入口をデジタルで再現できた。」との声がありました。


■ 今後の展望：リアル×オンラインのハイブリッド施策へ


今後は、LDHライブ会場でのリアル施策との連動も予定されています。
「会場来場者×オンラインガチャ」の新しい体験を準備中とのことです。



コメント（株式会社ドワンゴ　FC事業室／クリエイティブ事業部／PMグループ 佐藤 芽生子 様）


「今後もファンの体験を広げる形でクロワッサンを使っていきたい。
定番化しつつ、オンラインのみではなくライブ会場でのリアル施策にも展開していけたら。」


■まとめ：ファンを動かすツール


ドワンゴ様にとって「クロワッサン」は、ファンを巻き込み、行動へ導く定番エンゲージメントツールとして定着しつつあります。


- ファンが楽しみながら自然に拡散
- ノーコードで運用しやすく、パターン化が容易
- SNSから入会への導線がシームレス
- 定番施策として企画資産化

貴社でも「エンタメ×ファン参加型マーケティング」をクロワッサンで実現しませんか？


ご相談・デモ依頼はこちら :
https://www.lp.croissant.buzz/contact/


「クロワッサン」について




「クロワッサン」は、誰でもノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。


キャンペーン設計からユーザー参加・分析までを一気通貫で行える点が特長で、さまざまな業種の企業にご利用いただいています。



クロワッサンの詳細はこちらから :
https://www.lp.croissant.buzz/


「クロワッサン」の効果と特徴


「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。


ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Web


マーケティングの「率と量」を向上します。



「クロワッサン」の特徴を4つご紹介


1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！


「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。


必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。



2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現


「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。


マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。



3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能


ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。


「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。



4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行


「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。


- アプリの種類を選択
- デザインテンプレートを選択
- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。



「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。


月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。


コスト面でもご安心いただけます。



株式会社on the bakeryについて








当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。


オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。



＜会社情報＞


会社名　：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）


代表者　：代表取締役　井戸 裕哉（イド ヒロヤ）


所在地　：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F


事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援


URL 　 ：https://www.onthebakery.co.jp/



＜本件に関するお問い合わせ＞


株式会社on the bakery


カスタマーサポート：佐藤 奈々（サトウ ナナ）


お問い合わせ先　　： satou@onthebakery.co.jp