【関西HR EXPOに出展】内定辞退率48%→12%を実現！採用管理システム「採マネnext≫」が、採用業務を月55時間削減する秘訣をブースで公開

株式会社アローリンク（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：蓬莱和真、以下「当社」）は、2025年11月19日（水）から21日（金）までインテックス大阪で開催される「【関西】総務・人事・経理 Week内のHR EXPO」に出展することをお知らせいたします。（ブース番号：9-69）

出展ブースでは、採用業務のDX化と候補者体験（CX）の向上を両立し、内定辞退率の大幅改善や採用工数の削減を実現するLINE採用ツール「採マネnext≫」をご紹介します。

また、会期中には当社HRi事業部 部長 蘓 伸太郎による特別セミナーも開催されます。（詳細は後述）

■アローリンクの展示について

本イベントでは、現在1,300社以上の企業様にご利用いただいているLINEを活用したLINE採用ツール「採マネnext≫」のデモ画面でご体験いただけるブースを出展します。

採マネnext≫は採用のコミュニケーションと業務効率の両方を解決するツールです。「選考中の歩留りが悪い」「内定辞退が多い」「採用活動のリソースが足りない」など、さまざまな採用課題を抱える企業様にご活用いただいております。

他の採用管理ツールと同様に説明会や面接のスケジュールの自動化、他媒体との連携や一元管理はもちろん、LINEを活用した候補者とのコミュニケーションの効率化を体感いただけます。

ご来場いただいた方限定で、「採マネnext≫」導入に関する特別な特典をご案内いたします。

採用活動に課題を感じていらっしゃる企業様は、自社の採用状況に合わせて、どのように活用できるかぜひご相談ください。

■【特別セミナー登壇】当社 HRi事業部長 蘓が登壇します

※ブースイメージ

本展示会では、当社ブース（9-69）での出展に加え、当社HRi事業部 部長 蘓 伸太郎がEXPOセミナーに登壇いたします。

新卒採用のブランディングやインターンシップ戦略に関する、具体的な事例とノウハウを公開します。ぜひご聴講ください。

＜セミナー1＞

タイトル：【学生の感情を動かす5ステップ】新卒内定辞退70%→10%を実現する採用ブランディング

登壇者：HRi事業部 部長 蘓 伸太郎

日時：2025年11月20日（木） 13:30 ～14:10

場所：SJK-19

＜セミナー2＞

タイトル：【母集団12.5倍】5年ぶりのインターンシップで2000万円も使った理由

登壇者：HRi事業部 部長 蘓 伸太郎

日時：2025年11月21日（金） 13:30 ～14:10

場所：SJK-31

セミナー聴講後は、ぜひ当社ブース（9-69）へもお立ち寄りください。

セミナー内容に関するご質問や、「採マネnext≫」の詳細についてご説明させていただきます。

■開催・展示概要

名称：第10回【関西】総務・人事・経理Week 内 HR EXPO

会期：2025/11/19(水)～21(金) 10:00～17:00

会場：インテックス大阪

主催：RX Japan

公式HP：https://www.office-expo.jp/hub/ja-jp/about/hr.html

■つながる採用マネージャー『Saimane』について

成果に"つながる”、学生と“つながる” 採用マネージャーとして、LINEを活用した採用マーケティングの提供と、感情リクルーティングの実践支援により、適切なコストで採用人数の目標達成と効率化を目指す、採用マネジメントサービスです。

公式サイト：https://www.arrowlink.co.jp/saimane

■LINEを活用した採用管理ツール『採マネnext≫』について

採用のコミュニケーションと業務効率の両方を解決するツールです。

他の採用管理ツールと同様に説明会や面接のスケジュールの自動化、他媒体との連携や一元管理はもちろん、LINEを活用して候補者とのコミュニケーションを効率化し採用成功まで導きます。

公式サイト：https://line-next.com/

■会社概要

会社名：株式会社アローリンク

設立：2014年1月6日

資本金：30,000,000円

代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真

所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2

URL：https://arrowlink.co.jp/

事業内容：採用コンサルティング業

採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営

LINE API 企画・構築・運用サポート

LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート

RPA運用コンサルティング

AIシステム運用コンサルティング

職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

認証・資格等：プライバシーマークの認定取得

ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）

経済産業省 DX認定制度 認定事業者

LINE Green Badge 認定資格取得者45名

一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク

有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）

■提供サービス

・つながる採用マネージャー「Saimane」 https://www.arrowlink.co.jp/saimane

・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/

・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」 https://liny-gr.com/

・就活支援サービス「AI就活サポたくん」 https://ai-sapota.jp/

・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん」 https://ai-tantou.jp/

・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」 https://careearc.jp/

・採用パンフレット作成ツール「todoke」 https://todoke.ne.jp/

本プレスリリースに関するお問い合わせや無料相談のご利用をお待ちしております。

アローリンクは、新卒採用担当者の皆様が抱える課題解決をサポートし、効果的な採用活動の実現に貢献することをお約束いたします。