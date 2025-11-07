【新刊情報】世界を代表する絵本作家、リチャード・スキャリーのクリスマス絵本『せかいでいちばんのクリスマスえほん！』発売！ 動物たちがにぎやかにくらす「ビジータウン」のたのしく、あたたかなお話が11話。

株式会社 岩崎書店『せかいでいちばんのクリスマスえほん！』（リチャード・スキャリー・さく／いわじょうよしひと・やく）世界中で愛される絵本作家、リチャード・スキャリーのクリスマス絵本が登場！

動物たちがにぎやかにくらす「ビジータウン」の様子を描いたシリーズなどで、長年、世界中の子どもたちに愛されてきた絵本作家、リチャード・スキャリー。彼の作品は30以上の言語に翻訳され、累計販売部数は1億5000万部を超える、まさに世界を代表する絵本作家です。

そんな偉大な絵本作家が描く、待望のクリスマス絵本がこの度登場します。

迫力ある大画面！で隅から隅まで、絵をたのしむことができます。

ビジータウンのたのしいたのしいクリスマスのたのしいお話が11話も入ってもりだくさん！

内容紹介

🎅 【鍵がない！そりがこわれた！】ビジータウンはてんやわんや！🌟

たのしいたのしいクリスマス。ビジータウンもじゅんびにおおいそがし。

サンタさんのおもちゃこうぼうの鍵をなくしてしまったり、そりがこわれてしまったり……さまざまなことがおこります。しかし、ご心配なく。 ビジータウンの住人たちは、そんな困難にもめげません。

みんなでたすけあって、まちにまったクリスマスをむかえようとします。

本文本文

ほのぼのとあたたかな世界がひろがり、ページをめくる手がとまらない、

ビジータウンのたのしいたのしいクリスマスのお話が全部で11話！

「もうすぐクリスマス」

「いつも しんせつ、ボーンズせんせい」

「グロンクルさんは おこりんぼ」

「ぶたの ゆうびんやさんと キティおばさん」

「おもちゃこうぼうで ひとさわぎ」

「ヒルダ、サンタさんを たすける」

「せかいで いちばんの クリスマスプレゼント」

「フランブルさんの おてつだい」

「おばあちゃんへの プレゼントは なーに？」

「おばあちゃんの いえに いく」

「わるい ふたご」

巻末 クリスマスの ことば

巻末には英語併記のクリスマスのことばも。

この冬、家族みんなで読みたい、最高のクリスマス絵本！プレゼントにもぴったり！

書誌情報

表紙

書名：『せかいでいちばんのクリスマスえほん！』

著者：リチャード・スキャリー・さく

翻訳：いわじょうよしひと・やく

出版社：株式会社岩崎書店

定価：2,035円（本体1,850円＋税）

判型：B4変型判（縦308mm 横267mm）

頁数：40ページ

ISBN 978-4-265-85247-5

岩崎書店商品ページ：https://www.iwasakishoten.co.jp/book/b10146997.html

著者紹介

リチャード・スキャリー（Richard Scarry）作

1919年、アメリカのボストンで生まれる。世界を代表する絵本作家の一人。動物たちがにぎやかにくらすビジータウンの様子を描いたシリーズなど、その作品は30以上の言語に翻訳され、販売部数は1億5000万部にもなる。

いわじょう よしひと 訳

富山県に生まれる。『うみべのまちで』（BL出版）の翻訳で第65回産経出版文化賞翻訳作品賞を受賞。そのほか『おでかけ中に楽しめる100のあそび』『プラスチック星にはなりたくない！』（共にひさかたチャイルド）、『もうねむるじかん』（岩崎書店）など多数の訳書がある。

※商品の店着状況により店舗ごとに発売開始日が異なります。

販売場所：全国書店、ネット書店 ほか