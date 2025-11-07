Club TRIAX調布、クラウドファンディング「働く大人が本気でアメフト。トップリーグ昇格をめざして～Club TRIAX～」を目標達成して終了

スポチュニティ株式会社

チーム・団体やアスリートを支援するスポーツ専門クラウドファンディングを展開するスポチュニティ株式会社（東京都 中央区、以下スポチュニティ）は、日本社会人アメリカンフットボール協会・X1 AREAに所属するClub TRIAX調布が主催する『働く大人が本気でアメフト。トップリーグ昇格をめざして～Club TRIAX～』のクラウドファンディングの支援募集プロジェクトを実施し、支援金額1,005,000円（目標達成率100.5％）を達成して終了しました。

今回のプロジェクトで集まった支援金は、チーム強化費・環境整備に活用させていただく予定です。

▼プロジェクト詳細はこちら▼

https://www.spportunity.com/tokyo/team/1063/invest/751/detail

1．クラウドファンディング目標金額を達成！

Club TRIAX調布は、クラウドファンディング・プロジェクト「働く大人が本気でアメフト。トップリーグ昇格をめざして」を実施し、皆様のご支援により成功を収めることができました。支援者の皆様には多大なる温かいご支援を頂き、深く御礼申し上げます。今回のプロジェクトで集まった支援金は、X1 SUPERへの昇格を目指して、X1 AREAを上位で勝ち抜く実力をつけるためのチーム強化費・環境整備に活用させていただきます。

２．ClubTRIAX調布 信太ゼネラルマネージャーからのメッセージ

ご支援くださった皆様、本当にありがとうございます。

応援頂いた皆様のおかげで、目標金額を達成することができました。

プロジェクト開始直後から、応援コメントやご支援のお声に励まされ、チーム一同、最後まで全力で走り抜けることができました。

今回の達成は、まさに皆様の想いと力の結集だと感じています。心より感謝申し上げます。

皆さまにお約束したリターンをしっかりとお届けするとともに、今回のご支援を糧にして、チーム強化の実現・活動の充実に向けて取り組んでまいります。

これからもClub TRIAX調布の挑戦を温かく見守っていただければ幸いです。

引き続き応援の程、どうぞよろしくお願いいたします。

3．プロジェクト結果及びスポチュニティが提供するデータ分析結果（一部公開）

▼プロジェクト結果

［クラウドファンディング実施期間］：2025年9月1日～2025年10月21日

［目標金額］：1,000,000円

［支援獲得金額］：1,005,000円 （目標達成率：100.5％）

［支援者数］：36人

［支援件数］：41件

［支援者一人当たり平均単価］：27,917円／人

▼支援募集期間を通じた支援数（青折れ線グラフ）、及び支援金額（オレンジ棒グラフ）

＜今回のプロジェクトのサマリ＞

- 今回のクラウドファンディング・プロジェクトは、X1 AREA秋季リーグの開催期間に合わせて実施しました。- プロジェクト開始1週間で目標金額の約33％に到達し、いいスタートを切ることができました。その後、プロジェクト中盤も少しずつ支援を積み上げてはいるものの、いま一つ波を作りきれない期間が続きました。- 当初は10月14日にプロジェクト終了を予定していましたが、10月18日の対戦相手である品川CCブルザイズも同時期にクラウドファンディングを実施していたことから、プロジェクト期間を10月21日まで延長し、試合と共にクラウドファンディングも盛り上げるべく、両チームでコラボレーションして競い合うようにプロモーションに取り組みました。- 10月18日の試合に勝利したことが追い風となり、プロジェクト終了前の最後に追い上げ、プロジェクト最終日に目標金額を達成しました！

皆様からのたくさんのご支援、ありがとうございました！

これからも熱い応援のほどよろしくお願いいたします！

