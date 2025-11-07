JFEエンジニアリング株式会社

JFEエンジニアリング株式会社（社長：福田一美、本社：東京都千代田区）は、月島ホールディングス株式会社（社長：川崎淳、本社：東京都中央区）及び月島JFEアクアソリューション株式会社（社長：鷹取啓太、本社：東京都中央区）と、当社アクアパイプライン事業の月島JFEアクアソリューション株式会社への統合（以下、「本統合」という）に向けた協議を開始致します。

１．本統合の背景及び目的

国内水インフラの市場は堅調に推移していますが、今後、人口減による市場規模の縮小及び競争の激化等により事業環境が厳しくなることが予想され、対応技術とサービスの向上による競争力強化が急務と捉えています。

2023年10月に、両社の水エンジニアリング事業の統合により、月島JFEアクアソリューションが誕生し統合効果を順調に発揮しています。持続可能な水インフラの維持・更新は喫緊の課題ですが、同社の事業領域にアクアパイプライン事業を加えることで、今後拡大が予想される国内水インフラの市場の官民連携事業について、さらに幅広いご提案が可能になります。

JFE エンジニアリングは「くらしの礎を創る・担う・つなぐ -Just For the Earth-」をパーパスとして掲げており、アクアパイプラインを含めた水エンジニアリング事業を引き続き重要な事業の一つと位置付け、2026年4月末までの合意、2026年10月の事業開始を目指し、協議に臨んでまいります。

２．協議を開始する本統合の形態

当社のアクアパイプライン事業を月島JFEアクアソリューション株式会社へ統合することを想定しています。

３．協議対象

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61878/table/145_1_d635ab306e081b0286fe0402cfbd4ba2.jpg?v=202511080426 ]

