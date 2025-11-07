【2025年12月20日（土）東京・渋谷】占い師をこれから志す方、すでに占い師として活躍中の方へ！学び・交流・発信の場『占い師サミット』開催決定！

株式会社ザッパラス

ザッパラスグループの株式会社cocolon（本社：東京都渋谷区、代表取締役：溝上雅俊）は、占い師や占い師を志す方々が集うリアルイベント『占い師サミット』を、2025年12月20日（土）に渋谷ソラスタコンファレンスにて開催することを決定いたしました。

■『占い師サミット』とは

2024年11月と2025年6月に開催した過去2回のイベントでは“占いをしている自分をもっと好きになる”をテーマに、占い師を志す方から、すでに占い師として活躍する方まで多くの方々にご参加いただきました。特別講演やワークショップ、人気占い師によるデモリーディングなどを通して、占いの魅力と可能性を広く発信してきました。著名占い師や人気占い師が一堂に会し、トークセッションや体験ブースなど多彩なプログラムを展開。占いに携わる方々が交流し、学び、楽しめるイベントとして毎回大きな反響をいただいています。

今回の開催では、これまでの歩みを礎に、占いやその周りにある文化や社会、業界の垣根を超えて学び合い、語り合う、これまで以上に開かれた形でお届けします。

今後、順次情報を公開していきます。年末にふさわしい特別な一日に、ぜひご期待ください。

- イベント詳細：https://cocoloni.com/uranaishi_summit_202512/

■前回の様子

こちらから前回の様子をご覧いただけます。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=JvVgx15U8mg ]

■イベント概要

・開催日時：2025年12月20日（土）

・会場：渋谷ソラスタ コンファレンス

・対象者：占い師 or 占い師をめざしている方

・入場料：無料（一部、有料コンテンツあり）※11月末申込開始

・アクセス：JR、東京メトロ、東急各線「渋谷」駅西口より徒歩6分

渋谷マークシティ「道玄坂上方面出口」より徒歩2分

京王井の頭線「神泉」駅より徒歩4分

〈株式会社cocoloni〉

ひとりでも多くのひとに「元気になってもらいたい。」そんな想いから生まれた占いサービスブランド「cocoloni（ココロニ）」。

株式会社cocoloniは、「お客様に安心し信頼して使える本物のサービス」を届けるべく、日々真剣に占いサービスと向き合っています。株式会社ザッパラスのグループ会社として、今後もサービス品質基準にとどまらず、すべてのお客様にスムーズに「安心、信頼、本物」の占いブランドとして認知していただけるよう取り組んでいきます。



〈株式会社ザッパラス〉

占いサービス市場を代表する1社として認知されています。スマートフォンやPC向けに配信する占いコンテンツ、電話やチャットでのオンライン占い、対面占いの店舗「cocoloni占い館」、法人向け占いサービスなど、グループ各社を通じて多様な占いサービスを提供しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社cocoloni（https://www.cocoloni.com）

担当：近藤

e-mail : info@cocoloni.com