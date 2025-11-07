【埼玉県】渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」 15の共創プロジェクトが始動！

埼玉県

本県は、イノベーション創出拠点「渋沢MIX」の取組の一環として、県内企業と全国の企業をマッチングし、新規事業創出などに向けた伴走支援を行うオープンイノベーション*1プログラム「Canvas」を実施しています。

このたび、ホスト企業15社が提示した「共創*2テーマ」に取り組むパートナー企業15社を決定しました。

＊1 企業内部と外部のアイデア・技術を組み合わせることで新たな製品やサービスを生み出すイノベーション手法。

＊2 企業が多様なステークホルダーと協力し、共に新たな価値や製品、サービスを創造する取組。

1 プログラム概要

本プログラムは、以下2つのコースで、埼玉県内企業と全国の企業による共創プロジェクトを組成し、事業化に向けた支援を行います。

2 主な支援内容

採択したプロジェクトに対して、開発・実証等に係る費用（1プロジェクト当たり500万円）を支援するとともに、コンサルタントが伴走し、開発や実証実験の実施、広報活動などを支援します。

なお、支援金の支給先は、大企業テーマ提示型の場合はパートナー企業、中小企業プロジェクト提案型の場合はホスト企業となります。

3 各プロジェクトについて

4 問い合わせ先

（1）大企業テーマ提示型（2）中小企業プロジェクト提案型

渋沢MIXオープンイノベーションプログラム Canvas 運営事務局 （株式会社 eiicon）

メール：saitama-oi@eiicon.net

5 参考

渋沢MIXオープンイノベーションプログラム「Canvas」特設HP

https://shibusawamix-canvas.eiicon.net/

渋沢MIX公式HP

https://shibusawa-mix.pref.saitama.lg.jp/