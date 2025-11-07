DMM GAMES「夢幻楼と眠れぬ蝶」ゲーム内イベント「私はヒミツの男娼 Part2～脱がせていいのは彼ひとり～」&「秋晴れデート日和ガチャ」を開催！

合同会社EXNOA




DMM GAMESを運営する合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/(https://games.dmm.com/)）は、Romanteen18シリーズの第1弾・オトナの女性向け恋愛ゲーム「夢幻楼と眠れぬ蝶」にて、新たなゲーム内イベント「私はヒミツの男娼 Part2～脱がせていいのは彼ひとり～」と 「秋晴れデート日和ガチャ」を開催することをお知らせいたします。



公式サイト：https://mugenro.jp/(https://mugenro.jp/)


公式X：https://x.com/roman_mugenro(https://x.com/roman_mugenro)



■ストーリーイベント「私はヒミツの男娼 Part2～脱がせていいのは彼ひとり～」開催！




開催期間：11月7日（金）14:00 ～ 11月15日（土）22:59


本イベントでは、イベント限定のストーリーや限定アイテムを獲得することができます。


イベント夢デートやアイテムの使用で「ラブ度」が上昇し、「ストーリーチケット」を消費することなくイベント限定のストーリーを読み進めることができます。



※イベント夢デートで消費する体力は通常の夢デートと共通です。



＜イベント報酬内容＞




＜クリア特典＞


★5カード【俺の蝶はあんただけ】良、「私はヒミツの男娼　Part2」参加記念称号、「私はヒミツの男娼　Part2」特別ストーリー、麗蝶舞の艶桃ハーフアップロングヘア、麗蝶舞の小花髪飾り、その他ゲーム内アイテム



＜ラブ度特典＞


★5カード【俺の蝶はあんただけ】良、ふたりの夜が灯る夢幻楼の庭園、麗蝶舞の豪華な着物麗蝶舞の小花耳飾り、麗蝶舞のリップ＆チーク、麗蝶舞のアイ＆アイブロウ、1st Anniversary彼ぬいぐるみ（ライ）、1st Anniversary彼ぬいぐるみ（椿）、その他ゲーム内アイテム



＜ランキング特典＞


「私はヒミツの男娼　Part2」イベント称号、麗蝶舞の豪華な彼着物、★5カード【俺の蝶はあんただけ】良、麗蝶舞の彼のランプ、その他ゲーム内アイテム



■期間限定「秋晴れデート日和ガチャ」開催中！




開催期間：11月6日（木）14:00 ～ 12月2日（火）15:59


本ガチャで新規登場となるカードは、開催中のストーリーイベントで"特効効果"を発揮し、彼との紅葉デートボイスもついてきます！



＜期間限定カード＞


★5【紅葉狩りデート中】夜刀（CV：テトラポット登）




★4【君を映す紅葉の窓】ヘイロン（CV：四ツ谷サイダー）




※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。


※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。



https://games.dmm.com/detail/mugenrou



【夢幻楼と眠れぬ蝶 製品情報】


タイトル：夢幻楼と眠れぬ蝶


ジャンル： 恋愛シミュレーションゲーム


プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版）/ DMM GAMESストア / App Store / Google Play


販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）



▼出演キャスト


テトラポット登/恋津田蓮也/犬神帝/井伊筋肉


あさぎ夕/四ツ谷サイダー/オベリスク=絽綺/あんのもなか



【Romanteen18シリーズとは】


一日の終わりに幸せな夢を。


「Romanteen18（ロマンティーン）」は、DMM GAMES を運営するEXNOAと、多くの女性向けタイトルを生み出してきたサイバードがタッグを組んだオトナの女性向け恋愛ゲームブランドです。


自由度の高い表現を最大限に生かし、より深く繊細な恋愛体験をご提供。


感情豊かなストーリーテリングはもちろん、その細部へのこだわりが極上の体験を実現します。


「Romanteen18」の第一弾タイトルとして「夢幻楼と眠れぬ蝶」の通常版/オトナ版をリリース。


通常版でも十分ゲームの魅力を楽しむことができますが、オトナ版ではより深い愛の物語を体験できます。



