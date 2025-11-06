【婚活のIBJ】新サービス オンライン結婚相談所「IBJ online」リリース

株式会社IBJ

国内最多*の成婚数を誇る婚活サービスを提供する株式会社IBJ（代表取締役社長：石坂 茂、本社：東京都新宿区、東証プライム：6071、以下「IBJ」）は、新サービスとなるオンライン結婚相談所プラットフォーム「IBJ online」をリリースしました。マッチングアプリより真剣に、結婚相談所より手軽に活動したい「婚活ミドル層」に向け、「結婚相談所の真剣度」と「マッチングアプリの手軽さ」を掛け合わせた“いいとこどり”の婚活サービスを提供します。

「婚活ミドル層」という新たな市場を開拓

現在の婚活市場では、手軽な出会いを求める「ライト層」のマッチングアプリと、真剣なサポートを求める「真剣層」が利用する結婚相談所が主流となっています。

しかし近年、その中間にあたる「マッチングアプリより真剣に、でも結婚相談所より手軽に活動したい」というニーズを抱えた「婚活ミドル層」の市場が潜在的に存在していると考えています。（下図参照）

このニーズに応えるため、IBJは結婚相談所とマッチングアプリのそれぞれの特徴を融合させた新サービス「IBJ online」を提供いたします。

「IBJ online」とは？ "いいとこどり"の新しい婚活スタイル

「IBJ online」は、複数のオンライン結婚相談所が加盟するオンライン結婚相談所プラットフォームです。（下図「ほかの結婚相談所の会員とも出会える！」参照）

「結婚相談所の真剣度」と「マッチングアプリの手軽さ」を掛け合わせた、“いいとこどり”の婚活スタイルをコンセプトにしており、「婚活ミドル層」のニーズに寄り添ったサービスを展開します。

本人確認書類と独身誓約書の提出を必須とすることで、「安心・安全」な出会いを実現。従来の結婚相談所よりも費用を抑え、アプリで完結する手軽さも両立しました。

これにより、婚活者の時間と費用の負担を軽減し、効率的な婚活を可能にします。

「IBJ online」が提供する3つの価値

1. オンライン結婚相談所の垣根を超えた、豊富な出会いの機会

「IBJ online」に連携する複数のオンライン結婚相談所の会員と出会えるため、出会いの母数が格段に広がります。

2. 独身誓約書で安心な活動環境を提供

すべての会員が「独身誓約書」を提出済み。これにより、結婚への真剣度が高い方との、質の高い出会いが実現します。

3. アプリで完結するスマートな婚活体験

お相手探しや初回デートの日程調整まで、すべてアプリで完結。誰でも直感的に使えるシンプルな操作性とデザインで、スマートに活動を進められます。

今後の展望

これまで婚活市場に潜在していた「婚活ミドル層」の皆様の婚活を本格的に支援し、お客さまのあらゆるニーズに応えられる体制を構築します。

そして、経営理念である「ご縁がある皆様を幸せにする」の実現に向け、IBJは今後も結婚したいと考える皆様に寄り添い、一組でも多くの成婚創出を目指してまいります。

IBJ online(https://www.ibjonline.jp/)

株式会社IBJが運営するオンライン結婚相談所プラットフォーム。「結婚相談所の真剣度」と「マッチングアプリの手軽さ」を両立させ、婚活における多様なニーズに応えます。連携する複数の結婚相談所の会員と出会える豊富な機会と、全会員に独身誓約書提出を必須とした信頼性の高い環境で、日本の婚活市場をさらに活性化させていきます。

▽「IBJ online」の詳細はこちら https://www.ibjonline.jp/(https://www.ibjonline.jp/)

株式会社IBJ(https://www.ibjapan.jp/)

マッチングだけに留まらないトータルサポートで、日本で最も多くの成婚（＝婚約）を創出*しています。独自の結婚相談所プラットフォームで全国の結婚相談所と婚活者をつなぎ、人だけが提供できる親身なサポートで、お客様のライフスタイルや婚活フェーズに合わせたサービスを提供。日本の深刻な課題である「人口減少問題」に、結婚カップルを生み出すことで貢献したいと考えています。

本 社 ：東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト 12階・17階

代表者 ：代表取締役社長 石坂 茂

事業内容：結婚相談所プラットフォーム事業、直営結婚相談所事業、イベント事業、婚活アプリ事業、ライフデザイン事業

*日本マーケティングリサーチ機構調べ(成婚数:2024年累計、会員数:2024年12月末時点、2025年2月期_指定領域における市場調査) ※成婚数:IBJ連盟内での成婚者数