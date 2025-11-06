クリプタクト、Suiブロックチェーンに対応開始。5%OFFクーポン配布。

株式会社pafin

仮想通貨（暗号資産）の自動損益計算サービス「クリプタクト」を運営する株式会社pafin（共同代表取締役 アズムデ アミン／斎藤 岳、以下「当社」）は、新しくSuiブロックチェーンの損益計算に対応しました。

背景

SuiはMove言語で構築されたレイヤー1ブロックチェーンで、オブジェクト中心モデルを採用していることが特徴です。低レイテンシーと高スループットによる優れたユーザー体験を目的としており、総預かり資産では第8位のブロックチェーンとなっています*1。

当社独自の「DeFi辞書」に対応した取引では、ウォレットアドレスを同期するだけで入出金履歴を自動取得し、取引内容を自動識別。税務上の損益計算まで、マニュアル操作なしで完了します。

特にSuiブロックチェーンは、資産の移動に伴うイベントが必ずしもすべて記録される仕様ではありません。そのため当社では、取引完了時点の残高変化を単に参照するのではなく、その中の個々のオブジェクトの動きを解析し経済活動を特定し、より正確な計算結果を提供しています。

*1 DefiLlama, https://defillama.com/chain/sui, 2025年11月

キャンペーンについて

このたび、お客様からのご要望にお応えし、Suiの損益計算に対応したことを記念して、どなたでもご利用いただける 5%OFFクーポン を配布いたします。

なお、Suitemberキャンペーンにて10月末までにウォレットアドレスの収集、自動識別率の向上にご協力いただいた方には10%OFFクーポンを付与いたします*2。別途お知らせページ(https://www.cryptact.com/news/pr-suitember-campaign)「２．Suitemberキャンペーンステップ２申請方法」(https://www.cryptact.com/news/pr-suitember-campaign)に沿って11月21日（金）23:59までに手続きをお願いいたします。

*2 Sui対応記念5%OFFクーポン等、その他クーポンとの併用はできませんのでご注意ください。

*2 誤ってSui対応記念クーポンをご利用された場合、返金はいたしかねます。

Sui対応キャンペーン概要

概要

有料プラン購入時にクーポンコード 【SUINOWLIVE】 を入力することで、5%OFFクーポン適用となります。

クーポン利用対象者

どなたでもご利用いただけます。

配付期間

2025年11月6日（木）～2025年11月30日（日）23:59

対象プラン- 新規購入- アップグレード- 自動更新を迎える前に同じプランで継続購入（旧プランは対象外）クーポンの使用方法- クリプタクトにログイン後、画面右上の人型アイコンをクリックし、「プラン詳細とお支払い」をクリック 自動更新を解除している場合は始めに「プランの自動更新を有効にする」より、自動更新を有効にしてください。- 「プランを変更する」をクリック- キャンペーン対象のプランを選択。- 「クーポンをお持ちですか？」をクリックし、コードを入力し、割引が適用されていることを確認のうえ決済。※決済の際に必ず割引が適用されていることを確認したうえで決済いただくようご注意願います。クーポンコードを入力せずに決済された場合、割引が適用されず、定価でのお支払いとなります。

クーポンは本ページ下部に記載の注意事項およびヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)をよくお読みの上、ご利用ください。

Suitemberキャンペーンにご協力いただいた方へ

Suitemberキャンペーンより10月末までにウォレットアドレスの収集、自動識別率の向上にご協力いただいた方には10%OFFクーポンを付与いたします。

別途お知らせページ(https://www.cryptact.com/news/pr-suitember-campaign)「２．Suitemberキャンペーンステップ２申請方法」(https://www.cryptact.com/news/pr-suitember-campaign)に沿って、2025年11月21日（金）23:59までに手続きをお願いいたします。期限内に手続きいただくと、後日10%OFFクーポンコードが届きますのでそちらをご利用ください。

なお、Sui対応記念5%OFFクーポン等、その他クーポンとの併用はできませんのでご注意ください。誤ってSui対応記念クーポンをご利用された場合、返金はいたしかねます。

その他クーポン利用に際しての留意点

- 自動更新設定をしているプランに自動的にクーポンは適用されません。- データ保持プラン、ダウングレードにはクーポンを適用できません。- 旧プランをご利用中の方は、現在のプランより高価格なプランへの変更であれば、アップグレード扱いとなりクーポンを適用できます。- 期間中であれば、クーポン利用後、アップグレードをする場合は再度クーポンをご利用いただけます。- その他クーポンとの併用はできません。- 現在契約中のプランがある場合、契約中プランの残契約日数を差し引いた金額に、クーポンを適用した金額を加えた金額をお支払いいただくことになります。（現行契約を終了して残り期間に応じて返金し、その後クーポンを適用した新たなプランに加入していただく形になります。）- 差し引き額は、契約中のプランをご利用いただいた日数によって変わってまいります。クーポンを適用する際に差し引き額が画面に表示されますので、ご確認ください。- 同じプランで継続購入を行う際に、クーポン適用の結果請求額がマイナスとなる場合は、クーポンはご利用いただけません。

クーポンのご利用方法、クーポンをご利用にあたってよくある質問はヘルプページ(https://support.cryptact.com/hc/ja/articles/13287166322329-%E3%82%AF%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%B3%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9)をご確認ください。

pafinについて

【提供サービス】

- 暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」

URL: https://www.cryptact.com/

国内ユーザー15 万人以上が利用する国内最大級の暗号資産損益計算プラットフォーム。暗号資産の自動損益計算や資産管理サービスを提供し、確定申告の作業をサポートします。

- Web3 の家計簿「defitact」

URL: https://www.defitact.com/

ウォレットアドレスを入力することで、瞬時にブロックチェーン上の取引を自動集約し、ポートフォリオを可視化。複数の分散型アプリケーションにおける個々の取引状況や、ウォレットにある資産の残高や時価総額のリアルタイムでの把握を可能とすることで、まるで Web3 の”家計簿”のような一元管理を実現します。

【会社概要】

会社名：株式会社pafin

所在地：〒102-0083 東京都千代田区麹町三丁目2番4号 フロンティア麹町5階

代表者：代表取締役 アズムデ アミン / 斎藤 岳

設立：2018年1月

URL：https://www.pafin.com/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@pafin