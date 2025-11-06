ヴァレオ、次世代電気自動車(EV)向けヒートポンプ・システムのコンパクト5方向冷媒バルブでCESイノベーション・アワード(R) 2026を受賞

株式会社ヴァレオジャパン

モビリティ向けサーマルマネジメントの世界的なリーダーであり、車両電動化のパイオニアであるヴァレオは、EV向けの革新的なヒートポンプ・システムのコンパクト5方向冷媒バルブにより、「車両技術＆先進モビリティ」カテゴリーでCES 2026 イノベーション・アワード(R)を受賞しました。ヴァレオのサーマルと組み込みシステムの専門知識を活かしたこの新開発のバルブは、次世代EVのニーズに対応するために、機械的なイノベーションと先進的な材料を組み合わせるというグループの能力を示しています。

ヴァレオ・パワー・ディビジョンCEOであるグザヴィエ・デュポンは、次のように述べています。「ヴァレオのイノベーションの一つが、再びCESイノベーション・アワード(R)を受賞したことを誇りに思います 。このブレークスルーは、電動モビリティの効率を高め、持続可能にするというヴァレオのミッションを完璧に具現化しています 。サーマルシステムの設計を簡素化することで、ヴァレオはお客様がよりスマートなEVへの移行を加速するサポートをしていきます。」

複雑なEVのサーマルシステムをシンプルに

サーマル・マネージメントはEVにおける最大の課題の一つです。最高の性能と航続距離を提供するためにはバッテリーを最適な温度に保つ必要がありますが、乗員の快適さのための空調も考慮に入れる必要があるからです。 そこで、エネルギー効率を改善し、すべての補機に熱と冷却を提供するために、スマート・ヒートポンプ・モジュールが必要になります。

業界初のこの5方向冷媒バルブは、ヴァレオのスマート・ヒートポンプ・モジュールに統合され、画期的な回転プレート機構によって流路チャンネルを制御することで、従来の3つのソレノイドバルブ（SOV）と1つのチェックバルブを単一のコンパクトなユニットに置き換えます。 この機械的なソリューションは、複数のバルブの必要性を排除し、5秒未満で加熱モードと冷却モードをシームレスに切り替えるため、エネルギー損失を最小限に抑え、全体的な信頼性を高めます。

簡素化されたアーキテクチャにより、配線、部品とインターフェースを削減し、省スペースと軽量化を実現することができます。これにより、システムはさまざまなEVアーキテクチャに容易に統合できます。 極寒のマイナス40℃から灼熱の105℃までの温度域で動作するように設計されており、R-1234yfに加えて次世代の低影響冷媒R-290などとも互換性があり、環境基準に準拠し、将来のEVプラットフォームに備えます。

効率と持続可能性のための卓越したエンジニアリング

このバルブのコンパクトな設計は、ヴァレオの長年のサーマルシステム・エンジニアリングの専門知識から生まれました。そこでは機械的な精度と先進的な材料科学が融合しています。耐久性と信頼性を確保するために、ヴァレオのエンジニアはテフロン(TM)技術に着想を得た高性能ポリマーシールを選びました。これらの先進的な材料は、極端な温度と圧力に耐え、優れた漏れ防止性能を維持します。また、摩擦、振動、騒音の低減にも貢献し、静かなEVで快適性を維持する鍵となります。

このシステムは顧客からの受注に対応可能であり、2026年9月から量産を開始する予定です。

CESイノベーション・アワード(R)：デザインとエンジニアリングにおける卓越性を称えて

世界的に有名なCESイノベーション・アワード(R)プログラムは、コンシューマー・テクノロジー協会（CTA）が所有および制作しており、36のテクノロジー製品カテゴリーにおける卓越したデザインとエンジニアリングを表彰する年次コンペティションです 。各カテゴリーで最も高いスコアを獲得した製品には、「Best of Innovation（最優秀イノベーション賞）」の栄誉が贈られます 。メディア関係者、デザイナー、エンジニアなどを含む業界専門家の精鋭パネルがエントリーを審査しました 。製品の説明と写真を含むCESイノベーション・アワード(R) 2026年の受賞リストは、CES.tech/innovation(https://www.ces.tech/ces-innovation-awards/?type=Honoree)で確認できます 。