サステナブル設計をもっとスムーズに！持続可能な建築は、設計初期段階から効果的に計画・評価できるのか？『Archicad × One Click LCAで実現する効率的なワークフロー』ウェビナーを開催
グラフィソフトジャパン株式会社
建築物LCAソフト 「One Click LCA」 の日本販売代理店である 住友林業株式会社 と、
[表: https://prtimes.jp/data/corp/47988/table/18_1_84841fc8666b454ac33ac3945e71afbd.jpg?v=202511080357 ]
お申込みはこちら :
https://www.graphisoft.com/jp/events/archicad-oneclicklca-webinar-jp
詳細をご確認ください。
【BIMの未来を切り拓く - Archicadがつなぐ設計の新時代。】
BIMモデルとLCAのコラボレーションなど、最先端テクノロジーとの融合によって、BIMの可能性はさらに広がりを見せています。
2026年には、デジタルデータによる建築確認申請が本格的に始動します。
さらに、BIMの最新情報やトレンドを体感できるイベントも多数開催しております。
「脱炭素化」時代をリードするのは、BIMとLCAの融合！
未来の建築を考えるヒントを、あなたも体感しよう。
【BIMの未来を切り拓く - Archicadがつなぐ設計の新時代。】
BIMモデルとLCAのコラボレーションなど、最先端テクノロジーとの融合によって、BIMの可能性はさらに広がりを見せています。
強力な機能を備えた Archicad は、これからも設計者の業務を力強くサポートし続けます。
2026年には、デジタルデータによる建築確認申請が本格的に始動します。
Archicad は、国土交通省が定めるBIM図面審査のすべての要件を満たしており、今後のデジタル建築行政に完全対応しています。
また、まだBIMを導入していない小規模設計事務所や個人設計者の方々に向けた Archicad Studio、クラウドベースでプロジェクトの運営・管理を可能にする Archicad Collaborate など、各種キャンペーンも実施中です。
さらに、BIMの最新情報やトレンドを体感できるイベントも多数開催しております。
ぜひこの機会にご参加ください。