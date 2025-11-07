行政書士法人GOAL×株式会社アーリークロス、企業型DC導入支援で業務提携

株式会社アーリークロス

企業型確定拠出年金（以下、企業型DC）の導入支援を行う株式会社アーリークロス（本社：福岡県福岡市、代表取締役：花城正也）は、行政書士法人GOAL（本社：東京都中央区、代表：石下 貴大）と連携を開始したことをお知らせいたします。

連携の意義

株式会社アーリークロスは、中小企業の経営者および従業員に対し、企業型DCを活用した退職金・福利厚生制度の構築を支援しています。制度設計から導入実務、投資教育、運用支援までを一貫して行い、中小企業の資産形成と金融リテラシー向上に貢献しています。

このたび行政書士法人GOALとの業務提携を通じて、企業の経営基盤の強化および持続的成長の実現を支援いたします。アーリークロスの制度設計力と、GOALが持つ許認可・創業支援・補助金申請などの実務支援力を融合することで、より多角的な経営支援を提供し、企業と従業員の“明るい未来づくり”を後押しします。

行政書士法人ＧＯＡＬについて

行政書士法人GOALは、2014年設立、東京都中央区に本店を構え、全国5拠点・スタッフ17名体制で事業を展開する行政書士法人です。

「挑戦する経営者の伴走者」を理念に掲げ、新規ビジネス立ち上げ支援・資金調達（融資・補助金）・法人設立・許認可申請など、経営全般をトータルサポートしています。



各分野ごとに専門チームを編成し、属人的でない高品質なサービスを提供。全国の行政書士ネットワークを活かした広域対応も可能で、これまで11冊の商業出版やテレビ・新聞・経済誌など多数のメディア実績を持ちます。

単なる「手続き代行」ではなく、経営者のパートナーとして事業成長を支援する

“ビジネス伴走型行政書士法人”です。

法人概要[表1: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/18_1_0fe12ba46c99b08ce13fca2fe63e3d6f.jpg?v=202511080357 ]

株式会社アーリークロスについて

アーリークロスは、「将来のお金の問題を解決する」をテーマに、企業型確定拠出年金（企業型DC）制度の導入支援を通じて、中小企業の経営者と従業員の将来の資産形成をサポートしています。

法人概要[表2: https://prtimes.jp/data/corp/163812/table/18_2_d756cef5dc024231a0ee2bd7b5ebfc4d.jpg?v=202511080357 ]

採用強化について

アーリークロスは、事業拡大と企業型確定拠出年金（DC）のさらなる普及を見据え、人材採用を積極的に進めています。

福岡本社をはじめ各拠点において、新たな仲間と共に支援体制を拡充し、中小企業やパートナーの先生方に対するサービスを、スピード感をもって一層充実させてまいります。

採用情報については以下をご覧ください。

採用情報はコチラ :https://www.wantedly.com/companies/company_4329448