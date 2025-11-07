【予算ゼロで始める健康経営2027】導入・ランニング費ゼロで実現する「行動変容×公平性×専門家連携」の次年度型食支援モデル

株式会社INFINITY

1. 2026年認定締切後、企業が探す「2027年改善テーマ」

2026年度の健康経営優良法人認定申請が10月に終了し、企業はすでに次のステップ、すなわち「健康経営2027に向けた改善テーマ」の探索フェーズに入っています。

これまでの認定制度は「施策の有無」が問われる段階でしたが、今後は「施策の質と効果」が問われる「加点競争」フェーズへと移行しています。

次年度の認定基準改定予測を踏まえると、企業は以下の3つの新しい軸への対応が急務となっています。

・持続可能な「行動変容」とデータの「見える化」

・多様な働き方に対応する「公平性・多様性」

・施策の質を担保する「専門家連携」

図：健康経営2027対応 三位一体モデル（行動変容 × 公平性 × 専門家連携）

2. INFINITYが示す健康経営2027対応「次年度型モデル」の論理性

株式会社INFINITYは、この3つの新軸に対応するため、福利厚生サービス「スマートミール」と「nosh法人プラン」の組み合わせ、および専門家による運用サポートを統合した次年度型モデルを提案します。

鍵1：持続可能な「行動変容」の実現（出社社員向け：スマートミール）

出社社員に対しては、オフィス設置型の「スマートミール」を提供します。

これは、手軽に健康的な食事を選べる環境を整備することで、意識改革ではなく「無意識の行動変容」を促します。

日常的に利用できる健康的な選択肢を身近に置くことで、社員一人ひとりが自然と食習慣を整えられるよう支援します。

鍵2：働き方の多様性に対応する「公平性」の担保（在宅・家族向け：nosh法人プラン）

認定制度において「在宅勤務者」「地方拠点社員」「社員の家族」への支援拡充は重要課題と予測されています。

nosh法人プランを併用することで、オフィスに出社できない社員、その家族、および地方拠点の社員にも、栄養管理された冷凍食を自宅配送で提供し、健康支援の「公平性」を担保します。

家族利用により、「家庭と仕事の両立」支援としての評価項目にも対応し、社員のエンゲージメント向上に直結します。

鍵3： 施策効果を最大化する「専門家連携」とレポート提供

当社のモデルでは、管理栄養士や健康経営エキスパート兼看護師、保健師、ケアマネージャーなど5名からなる監修体制を敷き、施策の科学的根拠と信頼性を高めています。

各専門家が監修する月次レポートを通じて、健康経営の重点テーマや行動変容支援の方向性をわかりやすく提示し、人事担当者が自社施策の検討・社内展開に活用できるようサポートします。

これにより、健康経営の推進を“現場で使える情報”として継続的に支援します。

なお、本モデルは導入費・ランニングコストともに無料でご利用いただけます。

新たな予算確保を必要とせず、“すぐに始められる健康経営2027対応策”として、健康経営優良法人を中心に導入が進んでいます。



また、掲示用資料や社内イントラ配信用テンプレートも整備しており、導入後すぐに社内展開・周知まで行える点も高く評価されています。

3. 専門家コメント：持続可能な行動変容と公平な支援が鍵

「健康経営の目標は、単に制度を整えることではなく、『全社員のウェルビーイング向上』にあります。

2027年以降、評価の中心となるのは、『持続可能な行動変容』を促せているか、そして『多様な働き方をする全従業員に公平に支援が行き届いているか』という二つの柱です。

食事という最も身近で継続しやすいテーマを軸に、オフィスでも自宅でも、さらには家族の食卓まで支援できるこのモデルは、新たな評価基準に最も適合するソリューションと言えます。」

（健康経営エキスパートアドバイザー・藤崎悦子氏）

2027年に向けて、健康経営は“理念”から“成果を示す経営施策”へと進化します。

その実践を、貴社の現場から始めませんか。オフィスでも在宅でも、家族の食卓でも。

INFINITYの次年度型モデルは、あらゆる働き方とライフスタイルに寄り添う“実践型の健康経営支援”です。健康経営2027――その中心に「食からはじまる行動変容」を置きませんか。

