株式会社ソフィア

株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は【11月12日(水)開催】企業の社会的価値が問われる時代に～あらためて考えるサステナビリティレポートの意義～と題し、無料セミナーを開催します。

■背景と目的

情報発信の手段が多様化するなかで、企業の「社会的価値」をどう伝えるかが問われています。





本セミナーは、サステナビリティレポートを“作り方”ではなく“意義”から見直し、社会的価値を伝えるメディアとしての有用性を再定義します。元広報メディア担当者の実務経験を踏まえ、サステナビリティ経営を推進する企業にとって、サスレポの現実的な役割や、調達・採用・営業など社内外のコミュニケーションで活用されるメリットを、事例を交えながら読み解きます。web開示だけでは届きにくい「企業の社会的価値」を、なぜレポートという“まとまり”で示すべきなのか。理念論にとどまらず、サステナビリティレポートを作成すべきかどうかを判断するヒントが持ち帰れる60分です。ご関心の方はぜひご参加ください。■こんな方におすすめ

・サステナビリティ方針を社内外に浸透させたいが、

媒体の意義づけに悩んでいる経営企画・サステナビリティ推進担当

・Web掲載だけでは伝わらない“企業姿勢”の見せ方を模索している広報・PR担当者

・就活生・社員に“企業の社会的価値”をどう伝えるかに関心がある人事・採用担当

・ESGやSDGsを含む提案要請が増え、顧客対応の根拠資料を探している営業・事業企画責任者

・レポート制作の必要性を理解し、合理的に判断したい経営層・決裁者

■開催概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/38_1_6aabea3baefcf84386a77e12e40641dc.jpg?v=202511080357 ]

お申込みはこちら :https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/11/12.html

■参考資料サステナビリティー情報開示の重要性～「やっている」だけでは伝わらない時代における効果的な情報発信～

本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。

https://www.sofia-inc.com/download_jouhoukaiji_juuyousei

株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/

組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。

