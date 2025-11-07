【11月12日(水)開催】企業の社会的価値が問われる時代に～あらためて考えるサステナビリティレポートの意義～
株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）は【11月12日(水)開催】企業の社会的価値が問われる時代に～あらためて考えるサステナビリティレポートの意義～と題し、無料セミナーを開催します。
■背景と目的
情報発信の手段が多様化するなかで、企業の「社会的価値」をどう伝えるかが問われています。
元広報メディア担当者の実務経験を踏まえ、サステナビリティ経営を推進する企業にとって、サスレポの現実的な役割や、調達・採用・営業など社内外のコミュニケーションで活用されるメリットを、事例を交えながら読み解きます。
web開示だけでは届きにくい「企業の社会的価値」を、なぜレポートという“まとまり”で示すべきなのか。理念論にとどまらず、サステナビリティレポートを作成すべきかどうかを判断するヒントが持ち帰れる60分です。ご関心の方はぜひご参加ください。
■こんな方におすすめ
・サステナビリティ方針を社内外に浸透させたいが、
媒体の意義づけに悩んでいる経営企画・サステナビリティ推進担当
・Web掲載だけでは伝わらない“企業姿勢”の見せ方を模索している広報・PR担当者
・就活生・社員に“企業の社会的価値”をどう伝えるかに関心がある人事・採用担当
・ESGやSDGsを含む提案要請が増え、顧客対応の根拠資料を探している営業・事業企画責任者
・レポート制作の必要性を理解し、合理的に判断したい経営層・決裁者
※コンサルタント、プロジェクト支援を事業とされている業種の参加はお断りいたします。
業務提携などのお申し出については別途ご連絡ください。
■開催概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/159338/table/38_1_6aabea3baefcf84386a77e12e40641dc.jpg?v=202511080357 ]
お申込みはこちら :
https://www.sofia-inc.com/seminar/2025/11/12.html
■参考資料
サステナビリティー情報開示の重要性～「やっている」だけでは伝わらない時代における効果的な情報発信～
本報告書が、皆様の組織におけるコミュニケーション改善の一助となれば幸いです。
https://www.sofia-inc.com/download_jouhoukaiji_juuyousei
■会社概要
株式会社ソフィア https://www.sofia-inc.com/
組織変革・組織開発コンサルティングを中心に、インターナルブランディング支援や研修・ワークショップの企画・運営、メディア・コンテンツ企画制作、業務プロセス改革支援、ICTシステム開発・活用支援など、幅広いサービスを提供しています。詳細は公式ウェブサイトをご覧ください。
