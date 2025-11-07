ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、2025年10月1日～10月3日の3日間にわたって開催された「危機管理」をテーマとした展示会「危機管理産業展（RISCON TOKYO）2025」にて、ブース出展および講演を行いました。

「危機管理産業展」は、危機管理をテーマとする総合トレードショーで、本年は約2万人が来場しました。「防災・減災」、「BCP・事業リスク対策」、「セキュリティ」の主要3分野を柱として、これに関連する様々な製品・サービスが集結しました。

当社は、展示エリアにてAIを活用したBCP訓練支援ツール「dan-lo」のデモンストレーション動画を放映。AIによる訓練支援の利便性と効果を体感いただき、多くの方から高い関心を集めました。

また、エグゼクティブコンサルタントの久野陽一郎が「予測不能な未来へのBCP～企業のレジリエンスを向上させるには～」と題した講演を行い、自然災害のみならず、地政学リスクや不祥事、ITインシデントなど様々な危機が発生し得る現代において、企業はどのような備えをすべきかを解説しました。日々リスクマネジメントコンサルティングを提供する立場から、最新の動向や実例を交えつつ必要な対策を整理し、多くの来場者に聴講いただきました。

講演の詳細は、当社サイト内の記事で詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。

https://www.newton-consulting.co.jp/bcmnavi/column/riscon_report_2025.html

当社は引き続き、リスクマネジメントの最前線で得られる実践知を発信し、社会や企業の発展・成長を支えてまいります。

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2024年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,100社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/