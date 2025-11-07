【無料ウェビナー】PASCAL LAB｜ベンダーさま向けウェビナー　「お客様に刺さるSEO提案書」のポイントを徹底解説

株式会社オロパス

SEOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2025年11月14日（金）に、SEOツール「パスカル」を活用し、各業界のデジタル集客課題を解決するウェビナーシリーズ 「PASCAL LAB」 をスタートいたします。

その第二弾として、ベンダーさま向けのウェビナーを開催いたします。

詳細を見る :https://www.pascaljp.com/blog/?p=12787

「一つのSEO提案書作成に時間がかかる…」

「時間をかけられないので低クオリティ」

「お客さまに対して何度も提案することになり、非効率的」

このような課題を抱えるベンダーさまが多いです。



そこで本ウェビナーでは、弊社がお客さまからよく聞く課題を元に、SEO提案書作成にフォーカスして各課題に対する解消のポイントをご紹介。

また、今回セミナー終了後のアンケートにご回答頂いた方には、ベンダーさま向け完全新作のホワイトペーパーをプレゼントいたします。

登壇者情報

株式会社オロパス

マーケティングリーダー

熊谷 誠

過去に2,000本以上のSEOコンテンツを制作し、その後はSEOディレクターとして複数のオウンドメディアの運用を担当。

パスカルとの出会いをきっかけに「SEO設計を仕組み化できるツール」としての可能性に魅了され、オロパスへ入社。

現在は、パスカルのマーケティングリーダーおよび記事作成代行サービスの責任者として、企業ごとの検索戦略に合わせた構成・制作支援を行っている。

記事作成代行においては、多くの上位表示・CV獲得につながるコンテンツ実績も多数。

こんな方におすすめ

・SEO提案書作成のリソースやクオリティ面で課題を感じている方

・はっきりしたエビデンスを持って説得力のある提案をしたい方

・個人にフォーカスした内容ではなく、属人化した提案書になってしまう方

・提案書の作成を今より効率化したい方

ウェビナー概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/81_1_c740e33cc7a7f94d0811697987f75c62.jpg?v=202511080357 ]

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO対策が行えるSEOツールです。

流入調査や競合サイトの調査など、基本のSEO対策はもちろんのこと、「長文クエリ」でのキーワード選定にも対応しており、悩まされがちなキーワード選定や、SEOコンテンツ作成にも対応しています。

4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

