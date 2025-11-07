『三層分離を“制約”から“強み”へ、自治体DXを支える最適なセキュリティ基盤とは？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/axio-20251126/M1D



■三層分離・クラウド活用の時代に、自治体システムはどこへ向かうべきか

地方自治体の情報システムは、マイナンバー利用事務系・LGWAN接続系・インターネット接続系による「三層分離」構成で運用されています。厳格なセキュリティ要件のもと安全性を確保してきましたが、その一方で業務の利便性や生産性が制約されるという課題があります。ファイルの受け渡しや庁内業務の効率化、リモートワークの推進では、分離構成による煩雑さが障壁になっています。

また、多くの自治体がVDIを導入していますが、コストやレスポンス、運用負担などの問題は残っています。セキュリティ強化と利便性向上、コスト削減を両立させるため、従来型から次世代インフラへの転換が、求められており、具体的な認証やアクセス管理の仕組みの再設計が必要です。





■セキュリティ対策が業務を止める──システム管理者を悩ませる現実地方自治体では、セキュリティ強化策として三層分離やVDI／SBC環境を導入していますが、現場では「安全性の確保」と「業務効率化」の両立に苦労しているのが現状です。庁内やリモート勤務時におけるパスワード管理は煩雑で、共用PCでは利用者の特定が難しく、ICカード紛失時の対応も属人的になりやすい傾向があります。さらに、多くの自治体ではVDI／SBC環境の構築・運用コストが高く、レスポンスの遅さやファイル無害化の運用負荷が職員の生産性を低下させています。仮想環境の拡張時に再設計が必要になる点も大きな負担です。限られた人員で運用を支える体制には限界があり、セキュリティ対策が業務の足かせとなっているのが実情です。今後は三層分離とクラウドを前提に、安全性と利便性、コストのバランスを両立できる運用設計が求められます。

