『WinActor×生成AIで実務が変わる』というテーマのウェビナーを開催

■生成AIに注目が集まる中、実務レベルで成果を出す自動化が求められている

ビジネスシーンでは、多くの企業が生成AIに関心を寄せ、自動化の選択肢が広がったように捉えられています。一方で、実際の現場では「どの業務を自動化するか」「どのように実務に組み込めるのか」という「実務適用の壁」に直面しています。生成AIが質問に答えてくれるだけでは、当然、現場の業務プロセスは完結しません。





■AIだけでは完結しない、自動化が"止まる"現場の共通課題生成AIは高精度な判断や情報生成に優れる一方、業務の実行やルールベース処理には不向きな側面があります。現場には、AIだけでは解決できない「手足」の作業が数多く存在し、手間がかかる作業ほど属人化が進み、なかなか効率化ができないという現状があります。新しい技術を取り入れるだけでは、自動化は進みません。技術が持つ得意領域を正しく見極め、AIの知能とRPAの実行力を組み合わせて業務に落とし込むことこそが、"止まっている自動化"を動かすための第一歩です。■生成AIが考え、RPAが動かす ― 現場が動き出すWinActorの新アプローチ本セミナーでは、生成AIとRPAを融合した最新の業務自動化アプローチをご紹介します。進化したWinActorでは、生成AI応答による問い合わせ対応・画像認識AIの活用、さらに対話形式でのシナリオひな形自動生成など、現場が自ら使えるAI連携機能を搭載しました。AIが「考え」、RPAが「動かす」――定型業務から非定型業務まで、様々な業務の効率化をサポートする新しくなったWinActorの機能をご紹介すると共に、今後の展開についても解説します。第一部：WinActor 生成AI連携機能のご案内7月にリリースされたWinActorVer7.6の生成AI連携機能を中心に、RPA導入支援担当者がデモンストレーションを交えてご説明します。第二部：今後のWinActorの展開について今後のWinActorのご展開について、生成AI連携を中心にNTT-AT様とQ＆A形式でディスカッションを行います。■主催・共催キヤノンビズアテンダ株式会社■協力NTTアドバンステクノロジ株式会社株式会社オープンソース活用研究所

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/canon-biz-attenda-20251127/M1D



