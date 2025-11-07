『【ユーザ企業向け】脱オンプレAD：確実なWindowsプロファイル移行とデバイス登録の実現』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/quest-20251127/M1D



■製造業を中心としてクラウド移行で進む脱オンプレADとEntra ID活用の潮流

クラウドサービスの拡大に伴い、Active Directory（AD）をオンプレミス環境からMicrosoft Entra ID（旧Azure AD）へ移行する動きが加速しています。特に製造業では、グローバル拠点間でのID統合や、外部委託先・協力会社を含むアクセス管理の効率化を目的に、Entra IDの導入が急速に進んでいます。セキュリティ基盤の統一と業務効率化を同時に実現するため、クラウド認証基盤の整備は今や全社的な経営課題となりつつあります。しかし、複雑な既存環境や長年運用されてきたオンプレADとの整合性確保など、移行プロジェクトには多くのハードルが存在します。こうした課題に直面する企業では、「安全に移行を進めるための具体的な設計・手順」を求める声が高まっています。





プロファイル再構成やIntune登録など複雑な移行手順が障壁にオンプレADからEntra IDへ移行する際、ユーザープロファイルの再構成、Intune登録、シングルサインオン（SSO）の設定など、多岐にわたる手順が必要になります。中堅～大企業では、数百～数千台規模の端末を対象にするため、手動対応では作業負担が膨大になり、設定ミスや業務停止リスクが避けられません。さらに、部門ごとに異なる認証要件や既存アプリとの依存関係が複雑に絡み合うことで、検証と本番移行のギャップが生まれ、PoC段階で停滞するケースも多く見られます。このような「複雑さへの不安」こそが、脱オンプレADを阻む最大の障壁となっています。■安全で着実にEntra ID移行を進める設計と実践のポイント本セミナーでは、ADからMicrosoft Entra IDへのアカウント移行、Windowsプロファイル移行やWindows 10/11デバイスのIntune登録など煩雑な手順を自動化・可視化する実践的なアプローチを紹介します。初期設計段階でのリスク評価から、段階的な移行シナリオ、SSO対応まで、業務を止めずに進めるための具体的な設計指針を体系的に解説します。クラウド基盤への移行を成功させるための「現場視点での実践知」を提供し、脱オンプレADを確実に進めるための道筋を明確にします。

