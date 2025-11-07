CData が Databricks Marketplace の新しい MCP ローンチパートナーに、350 以上のビジネスシステムへのライブアクセスによりエンタープライズ AI エージェントを強化

CData Software Japan 合同会社

データ連携ソリューションのグローバルリーダーであるCData Software, Inc.（本社：アメリカノースカロライナ州、日本オフィス：宮城県仙台市、代表社員 職務執行者：疋田 圭介、以下 CData）は、データおよび AI 企業である Databricks との新たなパートナーシップを2025年11月6日に発表し、CData の Managed MCP Platform である Connect AI を Databricks Marketplace で提供開始しました。Connect AI により、Databricks Agent Bricks は MCP プロトコルを介して数百のエンタープライズデータシステムに直接接続できるようになります。この統合により、Databricks のお客様は、NetSuite、Salesforce、SAP、ServiceNow を含む 350 以上のエンタープライズシステムからのリアルタイムデータと Databricks 内のデータを組み合わせて、安全にデータの読み取り、書き込み、操作が可能な AI エージェントを数分で構築・デプロイできるようになります。

本プレスリリースは CData 本社のニュース(https://www.cdata.com/company/press/cdata-featured-mcp-launch-partner-databricks-marketplace/) の翻訳です。

Connect AI の独自のソースレベルセマンティックインテリジェンスは、あらゆるエンタープライズシステムにエンコードされたビジネス知識を公開し、システム間のメタデータと関係性を理解します。Databricks Data Intelligence Platform 上に構築された Agent Bricks エージェントは、Connect AI と組み合わせることで、お客様のビジネスコンテキストの全体像をより適切に推論し、より正確に行動できるようになります。

複雑なビジネスプロセスを自動化できる AI エージェントの実装競争が激化する中、重要な課題が浮上しています。それは、本番環境への展開に必要な信頼性、セキュリティ、インテリジェンスを備えた多様なエンタープライズデータソースのエコシステムにこれらのエージェントを接続することです。CData の Connect AI プラットフォームは、業界唯一の Managed MCP Platform を提供することで、この課題に対処します。

「企業が真にインテリジェントなエージェントを大規模に展開することを妨げている組織的なコンテキストギャップを解消するために、Databricks と提携できることを嬉しく思います。」と、CData Software の CEO 兼創設者である Amit Sharma は述べています。「当社のプラットフォームは、単にデータソースに接続するだけではありません。各システム固有のスキーマ、関係性、ビジネスロジックを AI エージェントに教え込むことで、これまで不可能だった高度な複数ソース分析とアクションを可能にします。CData Managed MCP Platform の Databricks Marketplace への重要な統合により、エンタープライズ AI エージェントは真にインテリジェントになります。これにより、Agent Bricks は Databricks Data Intelligence Platform 外のデータコンテキストにシームレスにアクセスできるようになります。」

「CData の Managed MCP Platform の Databricks Marketplace でのローンチは、エンタープライズ向け本番環境 AI への道のりを簡素化します。これにより、Agent Bricks のユーザーは、ワンクリックで数百の外部データソースへの本番環境レベルの接続を数分でプロビジョニングできます。」と、Director, Technology Partner Management の Ariel Amster は付け加えました。「この機能により、実際のビジネスインパクトを提供するコンテキスト認識型 AI アプリケーションとエージェントを構築する能力が大幅に加速されます。」

ユニバーサル接続とエンタープライズ要件の融合

Connect AI は、エンタープライズ AI 展開が必要とする 5 つの重要な機能により差別化を実現しています。

- ユニバーサル接続: 350 以上のエンタープライズシステムへの本番環境レベルのコネクタを提供し、カスタム統合作業を不要にする信頼性、ガバナンス、コンプライアンス機能を内蔵- リアルタイムデータアクセス: ライブ接続により、AI エージェントは古いバッチエクスポートではなく現在の状態を把握でき、タイムリーな意思決定とアクションが可能- セマンティックインテリジェンス: 接続されたシステムのスキーマ、関係性、ビジネスロジックを深く理解することで、AI エージェントが高度なクロスシステム分析を実行可能- エンタープライズグレードのセキュリティ: 継承されたユーザー権限、OAuth サポート、SSO 統合、エンドツーエンド暗号化、独立した SOC2、GDPR、ISO/IEC 27001 認証により、信頼できる境界と完全な監査証跡を保証- 数分でのデプロイ: エンタープライズシステムへのポイント&クリックセットアップと Databricks 内の完全にホストされた MCP Server の設定により、数分でエージェント接続をデプロイ

Connect AI プラットフォームは完全にホスト・管理されており、組織は数分でデータソースを設定し、無料ティアを利用してすぐにエージェントの構築を開始できます。

提供開始

CData の Connect AI は、Databricks Marketplace ですぐにご利用いただけます。組織は無料で開始し、数分で Agent Bricks 用のデータソースを設定できます。詳細は jp.cdata.com/ai(https://jp.cdata.com/ai/) をご覧いただくか、Databricks Marketplace をご確認ください。

