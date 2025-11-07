GREEN×EXPO 2027 トゥンクトゥンク サンリオキャラクターズ コラボレーション商品発表会 開催

2027年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長:筒井義信、所在地:横浜市中区）と２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（代表業務執行者:西村宣浩、所在地:横浜市西区）は、2025年11月7日（金）、EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店にて、「GREEN×EXPO 2027トゥンクトゥンク サンリオキャラクターズ コラボレーション商品発表会」を開催いたしました。

本イベントは、2027年に横浜で開催されるGREEN×EXPO 2027（正式名称「２０２７年国際園芸博覧会」）の公式マスコットキャラクター「トゥンクトゥンク」と、株式会社サンリオの「サンリオキャラクターズ」とのコラボレーション商品発売を記念して開催されました。

イベントは、主催者を代表し、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの西村宣浩（にしむら のりひろ）代表業務執行者による挨拶からスタートしました。西村代表業務執行者は、今回のコラボレーションの意義と、オフィシャルストアの今後の展望について「初めての民間キャラクターとのコラボレーションとして、世界中に多くのファンを持つサンリオ様との取り組みを実施いたしました。今回のコラボレーションを通じて、これまでEXPO 2027に関心のなかった方々にも関心を寄せていただければと考えております。今後は各地域の伝統工芸品などとのコラボレーションも積極的に展開し、EXPO 2027の機運をさらに高めてまいります。」と述べました。

コラボレーション商品の紹介

今回発売されるTシャツ（大人用・子供用）、アクリルキーホルダー、ステッカー、ミニタオル、巾着など全7アイテムの商品ラインナップを紹介、「トゥンクトゥンク」と「ハローキティ」も可愛らしいリアクションを披露し、新商品の魅力をアピールしました。

夢の共演！プレートセッション

イベントのハイライトとして、コラボレーションビジュアルパネルを用いたプレートセッションを実施、「トゥンクトゥンク」と「ハローキティ」がMCの合図で「Welcome」と書かれたパネルを今回の為に特別に制作されたビジュアルパネルに貼り付け、コラボレーションパネルを完成させました。

完成したパネルが披露されると、会場は温かい拍手に包まれ、盛況のうちに幕を閉じました。

開催概要

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660197

イベント名：GREEN×EXPO 2027 トゥンクトゥンク サンリオキャラクターズ

コラボレーション商品発表会

日時 ：2025年11月7日（金）9:30～10:00

会場 ：EXPO 2027 オフィシャルストア 丸善 丸の内店

登壇者 ：西村 宣浩（２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス 代表業務執行者）

川原 綾乃（GREEN×EXPO協会 機運醸成課）

トゥンクトゥンク（GREEN×EXPO 2027 公式マスコットキャラクター）

ハローキティ

２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィスの概要

GREEN×EXPO協会は、「GREEN×EXPO 2027」のブランドとして、協会の保有する知的財産権（略称：協会IP）を統一的に管理・育成することでその価値が向上し、開催に向けた機運醸成やライセンス収入の確保につながることから、２０２７年国際園芸博覧会マスターライセンスオフィス（略称：2027MLO）に協会IPの管理を委託し、専門的な知見に基づく適切なブランド管理・育成を行っています。

2027MLOは、公式ライセンス商品の企画や製造、販売及びそれらの管理を行うほか、協会IPの使用承認代行、広報・宣伝・販売促進活動、公式ライセンス商品の販売店舗の開拓と管理（会場内外オフィシャルストア・公式ECサイト等）を行います。

・ 略称 ：2027MLO（ニーゼロニーナナ エムエルオー）

・ 開設日 ：2024年12月９日(月)

・ ホームページ ：https://expo2027mlo.jp

GREEN×EXPO 2027 開催概要

名称 ：2027年国際園芸博覧会

(International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan)

正式略称 :GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ)

開催場所 ：神奈川県横浜市

開催期間 ：2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日)

テーマ ：幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～

博覧会区域：約100ha(内、会場区域80ha)

クラス :A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)

参加者数 :1500万人（有料来場者数：1,000万人以上）

公式サイト :https://expo2027yokohama.or.jp/

公式マスコットキャラクター 「トゥンクトゥンク」