車好きの大学生必見！『クルマ好きなら、自動車販売業界　インターンシップフェア ～自動車業界で働こう！業界研究フェス～』がインテックス大阪にて『大阪モーターショー』と同時開催！

大阪の自動車ディーラーが集結！関西で働きたい車好きの大学生にぴったりの業界研究イベント

『クルマ好きなら自動車販売業界 インターンシップフェア ～自動車業界で働こう！業界研究フェス～』は、大阪エリアを中心とした主要メーカー系ディーラー13社が一堂に会するインターンシップフェアです。各社が個別ブースを出展し、企業担当者と直接対話ができる貴重な機会です！

さらに、同日・同施設では西日本最大級のモーターイベント『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』も開催！本フェアで3社以上のブースを訪問した方には、『Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー』（通常入場料1,500円）への無料入場特典もご用意しています。

業界研究と最先端のクルマ体験が一度にできる、車好きにはたまらない一日になること間違いなし！

イベント概要

主催：一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

協力 ： 大阪モーターショー運営事務局・株式会社日刊自動車新聞社・テレビ大阪株式会社

開催日：2025年12月6日（土）10:00～17:00

会場：インテックス大阪 国際会議ホール

参加費：無料（事前申込不要・当日参加OK）

服装：自由

出展企業（五十音順/敬称略）

いすゞ自動車近畿株式会社/大阪スバル株式会社/大阪ダイハツ販売株式会社/大阪トヨタSouth株式会社/大阪トヨペット株式会社/トヨタ南海グループ（トヨタカローラ南海株式会社・ネッツトヨタ南海株式会社）/トヨタモビリティ新大阪株式会社/西日本三菱自動車販売株式会社/日産大阪販売株式会社 /ネッツトヨタ大阪株式会社/ネッツトヨタニューリー北大阪株式会社/株式会社ホンダモビリティ近畿 /UDトラックス株式会社

対象者

自動車販売会社（営業職・エンジニア職）への就職を検討している令和8年・令和9年卒業予定の大学生

◆お問合せ◆

日刊自動車新聞社 関西支社

〒530-0005 大阪府大阪市北区中之島2-2-2大阪中之島ビル13Ｆ

TEL：06-6233-2900／FAX：06-6233-2904