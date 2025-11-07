『&GP』がサイト開設10周年を機に『GoodsPress Web』へサイト名を改称 ～モノを通して″自分らしい時間の使い方″を提案するライフスタイルメディアへ進化～

株式会社徳間書店

株式会社徳間書店（本社：東京都品川区、代表取締役社長：小宮英行）は、2025年に『&GP（アンドジーピー）』がサイト開設10周年を迎え、月刊誌『GoodsPress』とブランドを統一し、『GoodsPress Web』（サイト上の表示は『GoodsPress』）へサイト名を改称することをお知らせいたします。

サイト名：GoodsPress Web（旧：&GP）

URL：https://www.goodspress.jp/

編集長：澤村尚徳

開設：2015年（2025年で10周年）

サイト名改称：2025年

■ ブランド統一の背景と狙い

2015年の開設以来、『&GP』はスマホやデジタルガジェット、クルマ、時計、アウトドアギア、ファッション小物など、“日常をちょっと便利に、週末をもっと楽しくするアイテム”を紹介してきました。

10周年を迎える今年、雑誌『月刊GoodsPress』および電子版『週刊GoodsPress DIGITAL』とブランドを一つに統合。



編集力 × 専門性 × Webのスピードを掛け合わせ、雑誌・電子マガジン・Webの三位一体メディアとしてリブランドします。

GoodsPress統括編集長 澤村尚徳からのメッセージ

「私たちが目指すのは、新製品を紹介するニュースメディアではありません。

まだ知らないモノ、見過ごしてきたコトを、独自の視点と確かな取材で掘り起こし、

気づけばなんとなく過ぎていく毎日に、小さな『好き』を見つけるきっかけを届けること。

好きなモノが身近にひとつあるだけで、毎日はちょっと豊かになり、

使うたびに嬉しくなり、眺めるだけでも気分が上がります。

『GoodsPress Web』は今後、モノを通して"自分らしい時間の使い方"を提案する

ライフスタイルメディアとして、日々の暮らしに確かな満足と価値のある情報を提供していきます」

■ メディアコンセプト

『GoodsPress Web』は、商品のスペックを紹介するだけのサイトではなく、ライフスタイル提案型メディアとして生まれ変わります。紹介するプロダクツにはどんな背景や魅力があり、それを導入するとどう豊かな生活をもたらすのか──。読者の日常に寄り添い、モノとの出合いを通じて新しい価値観や体験を提供することで、より豊かな生活の実現をサポートします。

（左）PCのサイト画面/（右）SPのサイト画面

主要なコンテンツ領域

日常の中にある“欲しい理由”を、丁寧に言語化して届けていきます。

・ガジェットと道具（デジタルガジェット、電動工具、カメラ、オーディオなど）

・クルマと乗り物 （クルマ、バイク、自転車、カー用品など）

・ファッションと小物 （ウエア、シューズ、カバン、メガネ、時計など）

・住まいと暮らし（インテリア、生活家電、フード、スキンケアなど）

・カルチャーと趣味（映画、音楽、アウトドア）

・つくる人と伝える人（職人、料理人、クリエイター）

・旅と地域（キャリア・観光地・ローカル情報）

■ 今後の展開

『GoodsPress Web』では、雑誌『GoodsPress』で培った確かな編集力と取材力を基盤に、Web独自のスピード感ある情報発信を実現します。また、読者とのコミュニケーションを重視し、SNSや動画コンテンツなども積極的に活用して、より多角的な情報提供を行ってまいります。

■ 関連リンク

GoodsPress Web：https://www.goodspress.jp/

公式Xアカウント：https://x.com/GoodsPress

公式Instagramアカウント：https://www.instagram.com/goodspress_official

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCArUs4OojbGjqXprBBaHHxw/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社徳間書店 ライフスタイル メディア局 GoodsPress Web編集部

E-mail:gpinfo@shoten.tokuma.com

【報道関係者お問い合わせ先】

【徳間書店広報窓口】株式会社C-パブリッシングサービス 広報宣伝部

E-mail: pr@c-pub.co.jp