奈良グルメをお得に楽しんで豪華商品も狙おう♪奈良のフリーペーパー「ならリビング」が、読者特典とモバイルスタンプラリーを11月7日から開催！

株式会社 奈良新聞社

奈良新聞社が発行する「ならリビング」は、この11月で50周年を迎えました。1975年の創刊以来、暮らしに寄り添う情報をお届けしてきた紙面が、皆さまの生活の一部となっていましたら幸いです。

記念企画として、これまでに紙面で紹介した県内の店舗から、飲食代金割引やドリンクやデザートサービスなど「読者特典」のサービスをいただきました。またこれらの店舗を回りLINEでスタンプを集めて応募すると抽選で素敵なプレゼントが当たる「モバイルスタンプラリー」のキャンペーンも行います。ダブルでうれしい企画、皆さまのご参加をお待ちしています！

参加店舗や「読者特典」の利用方法、「モバイルスタンプラリー」の詳細は「ならリビング」のWEBサイト(https://www.naraliving.com/magazine/details830.html)をご覧ください。

【開催概要】

名称：ならリビング創刊50周年 読者特典＆スタンプラリー

期間：2025年11月7日（金）～12月12日（金）

エリア：奈良県内、北和・中和エリアの計33店舗（飲食店・テイクアウト店）

※飲食利用時は前もって予約が必要な店舗もありますので、事前にお確かめください。

※「ならリビングを見た」と各店舗をご利用時にお伝えください。各種特典をご利用いただけます。

※モバイルスタンプラリーの参加は任意です。参加にはスマートフォンが必要です。

※モバイルスタンプラリーに参加いただくと、ならリビングとLINEで「お友だち」になります。スタンプを獲得すると、次のスタンプは1時間後から取得できます。

詳細を見る :https://www.naraliving.com/magazine/details830.html

モバイルスタンプラリーのプレゼント内容はこちら！

●「JAならけん」より、奈良県産新米ひのひかり5kgを5人に

※JA直売所まほろばキッチン橿原店にて受け取り

●ステンドグラス工房「ビッグハウス」より、創作ステンドグラス作品を1人に

※受け取りは「ビッグハウス生駒工房」にて

●家具作家の永島庸さんより、アイアンと自然木の椅子（定価55000 円）を1人に

※大きさ横78×奥行30×高さ43cm。受け取りは「工房エンジェルのために」（田原本町）にて

●「やまとハム」より、やまとハムお得セットを2人に

※写真はイメージです、プレゼントの商品内容とは異なります

●「奈良パークホテル」より、大衆うなぎ「萬佳」のうな重《松》と天然温泉入浴をセットで2組4人に●「ビストロラタトゥイユ」より、3300円相当のランチコースを5人に●「ImagamI」より、ランチプランを5人に●「福寿館」より、ランチプランを1組2人に●「仙の豆」より、ランチプランを5組10人に

＜友だち追加方法＞

スタンプラリーへの参加は、事前にLINEで「ならリビング」の友だち登録をしておくとスムーズです♪

■友だち追加ボタンで追加

「友だち追加」ボタンをタップしてください。

友だち追加 :https://page.line.me/551olgdj?openQrModal=true

■QRコードから追加

LINEアプリを起動し「ホーム」→右上の「友達追加アイコン」→「QRコード」からQRコードを読み取り「追加」をタップしてください。

奈良新聞社 ならリビング編集室

「ならリビング」は奈良県の暮らしをテーマに、美容、健康、グルメ、レジャー関連の情報から、育児・教育、家庭経済など日々の暮らしに役立つ情報をお届けしています。また、手作り教室や各種フェスタ、文化セミナー・資格講座、グルメ企画や通販など、実際に参加して楽しむことができる事業も展開。体験・体感型メディアとして皆様へ発信しています。



《本リリース／キャンペーンに関する問い合わせ》

ならリビング編集室

奈良県奈良市法華寺町2番地4

TEL：0742-32-2118 ※平日9：00～17：00（土日祝は休み）

E-mail：living@nara-np.co.jp