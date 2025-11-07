「サンサンスポンジ」から、2026年の干支「午」をモチーフにした新年パッケージが登場！年末のご挨拶や年始の″お年賀ギフト″におすすめ

株式会社ダイニチ・コーポレーション

食器洗い用固形洗剤やスポンジなどのキッチン回りアイテムを製造・販売する株式会社ダイニチ・コーポレーション（東京都世田谷区；代表取締役 吉田元之、以下ダイニチ）は、2026年の干支「午」をモチーフにした新年パッケージを11月7日（金）よりオンラインショップと全国小売店にて、順次発売開始します。

干支の「午」は、「物事が“うま”くいく」という語呂合わせや、力強く駆ける姿から“幸運が駆け込んでくる”とも言われる、縁起の良い象徴。さらに「前進」「躍動」「生命力」といった意味もあり、新しい一年のスタートを明るく後押しします。そんな午をあしらった特別なデザインは、新年のご挨拶やお年賀ギフトにぴったりのアイテムです。

また同時に、幸運や願掛けの象徴として親しまれる「だるま」をモチーフにした〈だるまサンサンスポンジ〉も発売いたします。ピンク（恋愛・良縁）、緑（健康・癒し）、黄（金運・幸運）、青（立身出世）と、それぞれに異なる願いを込めた4色展開で、新たな目標に挑む方へのギフトとしてもおすすめです。

ダイニチ・コーポレーションは、会社のフィロソフィーである「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」を大切にしながら、キッチンの傍らに『世界のスタンダード』として存在する商品を目指してまいります。

■お年賀ギフトとしておすすめ！

期間限定のサンサンスポンジ新年パッケージ

【商品名】

サンサンスポンジ新年パッケージ（2026年）

【価格】

1,584円（税込）

※期間限定

午が運ぶ、新年の小さなハッピー。

食器洗いの時間に寄り添う、特別な新年限定ラベルが登場しました。

カラーごとに異なるお正月のモチーフを背中に描き、お年賀や新年のご挨拶にぴったりのデザインです。

干支の「午」は、「物事が“うま”くいく」という語呂合わせや、力強く駆ける姿から「幸運が駆け込んでくる」「前進」「躍動」「生命力」を象徴する、縁起の良い干支とされています。

新しい一年のスタートに、希望と幸運を運ぶ一品です。

■受験生や頑張る皆様へ、験担ぎのギフトとしておすすめ！

サンサンスポンジだるまパッケージ

【商品名】

サンサンスポンジだるまパッケージ

【価格】

1,584円（税込）

洗うたびに福が訪れますように。

しあわせを願う“だるま”をモチーフに、毎日の食器洗いをほっこり楽しい時間に。

パッケージの背景には、日本の植物や遊び、縁起物や食べ物をちりばめ、贈る人も贈られる人も笑顔になるような“福を添える”デザインに仕上げました。

手配りギフトや季節のご挨拶にもぴったりの限定アイテムです。

〈4色のだるまと、それぞれに込められた願い〉

ピンクだるま - 恋愛成就・良縁祈願

恋の導きや結婚、若返り、美しさを願う“しあわせ色”。

自分を大切にしたいとき、心をときめかせたいときに。

緑だるま - 健康・癒し

心身の健康や運動の上達、病気回復、ストレス解消を願う“癒し色”。

いきいきと健やかな日々をサポートします。



黄だるま - 金運・幸運

金運や財運、名誉や成功を象徴する“豊かさの色”。

日々の暮らしに小さな幸運を呼び込みます。



青だるま - 立身出世・成長

独立や昇進、挑戦を応援する“希望の色”。

新しい一歩を踏み出すあなたに寄り添います。

■サンサンスポンジ

ダイニチ・コーポレーションは創業から、食器洗い用固形洗剤の製造販売を行っています。製造から販売を行う中で、固形洗剤と相性の良いスポンジを研究し、高品質ポリウレタンを使用した、従来のスポンジの概念を覆す「サンサンスポンジ」が生まれました。半年以上使えるほど丈夫で長持ちなので、ごみの削減に。

泡立ちが早く、そして、泡切れ、水切れが抜群のため節水にも繋がります。また、圧縮されたわずか7mmのパッケージで届くので収納場所にも困りません。

そんな「サンサンスポンジ」は口コミで広がり、今では楽天市場で6年連続掃除用品スポンジ部門1位を獲得※1、2025年3月には楽天市場総合リアルタイムランキング1位を獲得※2するなど、当社を代表するアイテムです。

※1 2018年8月～2025年5月現在 ※2 2025年3月9日21:52時点

■「SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）」

限られた時間を効率的に、心地よく過ごしたい。サンサンウォッシュは、そんな現代の暮らしに応えるために生まれました。軽くタッチするだけで高い洗浄力を発揮する固形洗剤は、肌の弾力や潤いを守るコラーゲンや保温効果の高い温泉成分をたっぷり配合されているため手肌へも優しく、毎日の食器洗いを手軽で快適なものにします。シンクにそっと佇み、馴染むデザインは、キッチンの景観を損ねません。

私たちは52年前から固形洗剤のパイオニアとして発展・普及に取り組み、魅力と可能性を世の中に広める努力を続けてきました。サンサンウォッシュは、その長年の知見とオリジナルレシピから生まれた自信作です。

使いやすさと美しさを兼ね備えた新しい食器用洗剤サンサンウォッシュは、ダイニチの代表商品であるサンサンスポンジの最強の相棒です。発売開始からわずか2週間で先行発売分が完売し、楽天市場食器洗剤部門でダイニチ史上初の第2位※を獲得しました。

※ 2025年2月27日現在 食器洗剤部門

■ダイニチ・コーポレーション

ダイニチ・コーポレーションは、1973年に創業を開始し50年にわたって食器洗い用固形洗剤やキッチン雑貨を作ってきた会社です。その後、創業者の息子である元之が経営を引き継ぎ、さらにその息子たちも加わって、「Shine life.ささやかに、晴れやかに。」をフィロソフィーとして新たに掲げ、親子３代にわたる家族経営で商品を提供しています。

ブランドストーリー：https://prtimes.jp/story/detail/bAv774ijkZB

ブランド

▪️Sunsun Sponge（サンサンスポンジ）

洗い物に費やす時間に“ときめき”を

https://dainichi-corp.co.jp/

▪️TEILE（テイレ）

食器洗いを「お手入れ」に

ミニマルに、日常生活や旅先で

https://teile.co.jp/

▪️ao（アオ）

人と地球に寄り添う、肌にも環境にも優しいキッチンブランド

https://ao-lifestyle.jp/

▪️SUNSUN WASH（サンサンウォッシュ）

食器洗いの新定番の食器用固形洗剤

https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunwash

【会社概要】

会社名：株式会社ダイニチ・コーポレーション

本社所在：〒158-0082 東京都世田谷区等々力3-33-25

電話番号：03-6432-1789

代表者名：吉田元之

設立：1973年12月

公式サイト：https://dainichi-corp.co.jp/

公式オンラインショップ：https://dainichi-corp.co.jp/collections/sunsunsponge