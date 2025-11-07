家事代行「サニーメイドサービス」で「大掃除だけじゃ、もったいない 家事代行定期プラン応援キャンペーン」を開始

株式会社ニチイ学館

株式会社ニチイ学館（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 社長執行役員：中川創太）が展開する家事代行サービス「サニーメイドサービス」は、2025年12月25日（木）まで「大掃除だけじゃ、もったいない 家事代行定期プラン応援キャンペーン」のお申し込みを実施中です。

■ 大掃除だけじゃ、もったいない 家事代行定期プラン応援キャンペーン

本キャンペーンは、日常的に家事代行サービスを利用してみたい方が気軽に定期利用を始められるよう、初月基本料金を最大50％OFFでご提供するお得な内容です。

忙しい毎日の中で家事をプロに任せることで、年末だけでなく日々の暮らし全体に“心と時間のゆとり”を生み出します。

- 申込期間：2025年11月4日（火）～12月25日（木）- 提供期間：2025年11月4日（火）～12月31日（水）

※ 12月25日（木）まで、エアコンフィルター内部やレンジフードの分解洗浄など、専用機材を使った ハウスクリーニングサービスも同時開催中！

■ キャンペーン概要

＜大掃除だけじゃ、もったいない 家事代行定期プラン応援キャンペーン＞

キャンペーンページURL：https://www.sunnymaid.jp/yearend-cp/

○ まるっとお任せプラン（毎週1回1時間利用）

▷ 通常料金46,000円/月⇒23,000円/月（初月月額基本料金）

※ 初月月額基本料金50％OFF

○ まとめてリセットプラン（隔週1回2時間利用）

▷ 通常料金 36,000円/月 ⇒ 18,000円/月(初月月額基本料金)

※ 初月月額基本料金50％OFF

○ 気軽にリセットプラン（隔週1回1時間利用）

▷ 通常料金 23,000円/月 ⇒ 17,250円/月(初月月額基本料金)

※ 初月月額基本料金25％OFF

※ 料金はスタッフ2名1組の基本料金（税込）です。

※ 別途交通費1回あたり1,980円（スタッフ2名分）を頂戴します。

※ 【毎週１回1時間利用】以上のプランも初月基本料金50％OFFを適用します。

※ 【月1回1時間利用】のプランは限定枠で初月基本料金15％OFFとなります。詳しくはお問い合わせください。

＜単発でのご利用をご希望の方＞

「年末だけ利用したい」「気になる箇所だけお願いしたい」という方には、1回1時間から利用可能なスポットプランもご用意しています。

▷ スポットプラン（1回・1時間）→通常料金：15,000円（税込）

※ 別途交通費1回あたり1,980円（スタッフ2名分）を頂戴します。

■ お申し込み・お問い合せ先

下記お問合せ先から、簡単にご予約・ご相談いただけます。

予約サイト：https://reserva.be/sunnymaid/

お客様センター：0120-32-2017【8:00~20:00（年末年始を除く）】

■ ニチイ学館が展開する家事代行サービス「サニーメイドサービス」とは

「サニーメイドサービス」は、当社が長年培ってきた「ニチイ」のブランド力に、家政大国フィリピンの実務スキルを融合させ、2018 年に新ブランドとしてスタートした家事代行サービスです。

1 時間単位でも利用可能なフレキシビリティとスタッフ 2 名が担当することによる効率性で、お客様一人ひとりの暮らしに寄り添ったサービスをお届けしています。

＜サービスの特徴＞

- フィリピン政府公認の家事専門資格を取得し 1 年以上の実務経験を積んだスタッフが訪問します。スタッフは、日本式の接遇マナー、生活様式、日本の家庭料理の基本を学んだうえで担当します。- 2 名 1 組で訪問しサービスを提供します。2 名で伺うことで、短時間で効率的なサービスを提供します。- 土日祝日、早朝から深夜まで(6:00～22:00)、最短 1 回 1 時間からご利用可能です。- 日本人マネージャーが事前訪問しお客様のご要望を伺い、最適なプランをコーディネートします。

＜サービス提供エリア＞

東京都、神奈川県、大阪府(大阪市、吹田市、豊中市、池田市、箕面市)、兵庫県

※ 上記の都府県においても一部ご利用いただけない地域がございます。まずはご相談ください。

【株式会社ニチイ学館 会社概要 】

医療関連事業・介護事業・保育事業を中心に、地域に根差した包括的サービスを全国で提供する総合生活支援企業。全国で約 6,000 件の医療機関へのサービス提供、約 1,900 の介護事業所運営の他、人材養成では約 50 年に わたり 200 万人以上の医療・介護分野のプロフェッショナルを輩出しています。

[URL]

（コーポレートサイト） ： https://www.nichiigakkan.co.jp/

（サニーメイドサービス）： https://www.sunnymaid.jp/