天衣無縫、ブランド体験を高める旗艦拠点「天衣無縫 コンセプトショップ」を横浜で展開オーガニックコットンの着心地と日本のものづくりを、空間まるごと“体験”へ

株式会社新藤

オーガニックコットンブランド「天衣無縫」を展開する株式会社新藤（本社：横浜市、代表取締役：中島 伸一）は、ブランドの世界観を五感で体験できる旗艦拠点「天衣無縫 コンセプトショップ」を横浜で運営しています。肌ざわりの検証・ギフト提案・長く使える日用品の編集販売に加え、自然素材と温熱設計による“心地よい空気”までデザインした新しい買い物体験を提供します。

・五感でわかるオーガニック：無農薬・無化学肥料で栽培された綿を原料に、日本の確かな技術で仕立てた日用品・タオル・インナーを体感。・空間そのものがショールーム：エアコン暖房を一切使わない「無風・無音」の遠赤外線輻射熱暖房システムや珪藻土内装など、快適性と省エネ性に配慮した設えを公開。・贈答・法人需要も強化：百貨店チャネルとの連動や季節のギフト編集、法人向け提案を拡充。

――― 天衣無縫 コンセプトショップとは ―――

「素材のやさしさが、そのまま暮らしの心地よさへ。」

店内では、人気のタオルやリブインナーをはじめ、上質で長く使える日用品を編集。商品は実際に触れて確かめられる導線で、“着る・触れる・知る”を同時にかなえる体験型の売場を実現しています。季節行事に合わせたギフトや、法人向けの贈答提案も常設します。

――― 空間デザインのポイント（ショールーム機能）―――

母の胎内をイメージした継ぎ目のない空間デザイン

・温熱環境：「無風・無音」の遠赤外線輻射熱によるエアコン暖房に頼らない温熱空間。快適性と省エネ性を両立。

・内装素材：自然素材の珪藻土（KEISOUKUN）仕上げなど、呼吸する壁面で清浄な空気環境づくりに寄与。

・検証性：来場者が肌ざわり・温度感・静けさをその場で体感できる“公開実験室”の役割も担います。

「人も地球も健やかにをモットーに、肌にのせる素材はもちろん、吸う空気や

過ごす空間まで“やさしい”ことを大切にしたい。天衣無縫は“使い手の健やかな日

常”を見据え、ものづくりと暮らしの空間の両輪で、選びやすい上質をお届けしてま

いります。（株式会社 代表取締役 中島伸一）」



参考：関連技術

・遠赤外線輻射熱によるエアコン暖房不要の温熱環境「サンウォーム」

https://sunwarm.jp/

・自然素材の珪藻土仕上げ「KEISOUKUN」

https://www.keisoukun.com/

――― 今後の展開 ―――

・季節のギフト・法人贈答の編集提案を強化

・小規模トーク会（オーガニック講座・日本の製造背景ほか）を店内で開催

・遠赤外線輻射熱体験イベント（日本初のサンウォーム空間での実演）

・撮影／衣装貸出・ギャラリー活用

この秋、天衣無縫コンセプトショップが映画のロケ地として採用されました。

自然素材の空間は、映像やすチース撮影に最適です。

――― 店舗情報 ―――

名称：天衣無縫 コンセプトショップ

所在地：【横浜市中区若葉町2-29シンフジコヲト1階】

営業時間：【10:00～18:00 土日祝 10:00～16:00】／定休日：【水曜】

取扱い：タオル、インナー、ギフト、生活雑貨 ほか

連動店舗：天衣無縫 日本橋高島屋店（百貨店）※贈答・法人需要にも対応

公式オンラインストア：【https://shop.tenimuhou.jp/】／ブランドサイト：【https://tenimuhou.jp/】

――― 企業情報 ―――

株式会社新藤（“天衣無縫”運営）

事業内容：オーガニックコットン製品の企画・販売 ほか

関連会社：株式会社ワンウィルホールディングス（自然素材珪藻土「ケイソウくん」、特殊和紙ヒーター「サンウォーム」 等）

――― お問い合わせ先（報道関係者専用）―――

株式会社新藤 広報担当：大塚 由美子（おおつか ゆみこ）

E-mail：press@ten-i-muhou.jp TEL：045-0000-0000

※写真素材・詳細資料のご用命はお気軽にお問い合わせください。