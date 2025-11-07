Perxona × 台湾人気クリエイター「BOUNCE」がコラボ！ 「AI BOUNCE RABBIT」でAIアバターの固定概念を覆す新時代へ

XRSPACE CO., LTD

2025年11月7日台北にて、XRSPACEが展開するAIアバターブランド「Perxona（パーソナ）」は、台湾発の人気クリエイター「BOUNCE」とのコラボレーションを正式発表しました。今回「BOUNCE」のオリジナルキャラクター「BOUNCE RABBIT」をもとに開発された初の「AI BOUNCE RABBIT」は、従来の“機能的なアシスタント”という枠を超え、感情や個性をもつ「ブランドのパートナー」として新しいAI体験を提案します。





Perxonaチームは独自開発のBehavior AI(TM)とStoryboardツールを活用し、BOUNCE RABBITの表情・声のトーン・話し方のテンポなどを細やかに再現。ユーザーは、まるでキャラクターと本当に会話しているような感覚で、生き生きとしたAIとのインタラクションを楽しめます。

「AIの本質的な価値は自動化ではなく、“感情を通じてブランドの想いを伝えること”にある。

Perxonaは、より人間的で共感を生む形で、企業とユーザーをつなぎます。

今回のBOUNCEとのコラボでは、Behavior AI(TM)にIPの魂を吹き込み、AIアバターに生命力を与えました。」 - XRSPACE CEO Kurt Liu

BOUNCE RABBITは、そのユニークなビジュアルと“自分らしく生きる”という勇気ある姿勢で、SNSを中心に若い世代から高い支持を集めています。今回のPerxonaとのコラボレーションにより、BOUNCE RABBITは平面上のキャラクターとしてだけでなく、音声・表情・リアルタイムのインタラクションを通じて“AIとして生きる”存在へと進化しました。これにより、さらなる創造性と表現の可能性を広げています。

今すぐAI BOUNCE RABBITを体験！

ブランド化されたAIキャラクターと対話をお楽しみください：

https://www.perxona.ai/bounce

XRSPACEについて

XRSPACEは、人間らしい知性とデジタル技術を融合させた体験を創造するテクノロジー企業です。AIと3Dアバター技術を軸に、人と企業を新しい形でつなぐプラットフォームとサービスを提供しています。

Perxona お問い合わせフォーム：https://www.perxona.ai/jp/register

BOUNCEについて

BOUNCEは、力強いビジュアルスタイルと自由奔放なクリエイティブエネルギーで知られるアーティストです。オリジナルキャラクター「BOUNCE RABBIT」や「BOUNCE MAN」を生み出し、その創作活動はアート展示、ブランドコラボレーション、クロスメディアコンテンツなど多岐に亘ります。アジアからヨーロッパまで活動の場を広げ、世界の舞台でストリートカルチャーの独自の魅力を発信し続けています。