《新製品》リペアシャンプー&トリートメント 大容量ボトル/詰め替えリフィル 2025年11月10日より発売
2025年1月の発売以降、ハイダメージ・ハイトーンの方を中心に多くのお客様にご愛顧頂いています
「リペアシャンプー」＆「リペアトリートメント」より、追加プロダクツをリリース致します。
新製品は、より多様なシーンや用途に合わせてご利用頂けるよう、大容量ボトルと詰め替えリフィルを新たにラインナップ。
1DKリペアシリーズはサロン様で施術されるヘアカラーやパーマなどのケミカルダメージはもちろん、熱や摩擦などのあらゆるダメージ要因に対し、「トステア ※1」や「 1DK PLEX ※2」などの毛髪強化成分が的確にアプローチし毛髪を補修・保護します。
また、大容量サイズでも、環境に配慮したボトル容器、食べられなくなった野菜で生成されたインクを使用したラベル、廃棄されてしまう家具廃材からアップサイクルされたヒノキ精油を配合するなど、SDGsへの配慮を踏襲しています。
・︎ ヘアダメージでお悩みの方に。
・︎ヘアカラーを繰り返している方に。
・︎ サロン様での業務用としてのご利用に。
・︎ ご家族でのご使用に。
・︎ 大切な方へのプレゼントに。
是非、手に取ってお試しください。
※1 アミノエチルチオコハク酸ジアンモニウム[保湿]
※2 ジマレイン酸シスタミン[保湿]
詳細を見る :
https://1-d-k.com/collections/product/products/repair-shampoo-480ml?variant=52482312110390
【製品概要 】
◼︎1DK リペアシャンプー 480ml / \5,720 （Tax in）
◼︎1DK リペアトリートメント 480g / \7,150 （Tax in）
◼︎1DK リペアシャンプー 800ml / \7,920 （Tax in）
◼︎1DK リペアトリートメント 800g / 8,800 （Tax in）
【 会社概要 】
社名：株式会社pad（パッド）
代表者：代表取締役社長 廣田 雅人
所在地：〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1-8-31 安田ビル2F
設立：2022年11月
事業内容：化粧品等の美容関連商品の製造及び販売
URL：https://pad-inc.co.jp/
お問い合わせ先とアクセスリンク
pad お問い合わせ窓口：info@pad-inc.co.jp
■1DKブランドサイト：https://1-d-k.com/
■お取扱い美容室：https://1-d-k.com/pages/salon-search
■美容室のお取扱い申込み：https://1-d-k.com/account/register
■Instagram：@1dk_official_
■株式会社padホームページ：https://pad-inc.co.jp/