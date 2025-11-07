和歌山市シティプロモーション課×シビレ“味でつなぐ”地方と東京。　和歌山ラーメン・アレンジイベントを12月12日（金）開催決定！

シビレ株式会社

東京にこだわらない生き方「OFF TOKYO」を全国各地の自治体・地域と連携しながら展開するシビレ株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：鈴木 翠）は、和歌山市シティプロモーション課からの受託事業として、和歌山市のご当地グルメ「和歌山ラーメン」をテーマにしたイベント「知ってほしい和歌山市の魅力！TOKYO よ、これが和歌山ラーメンやで？」を、2025年12月12日（金）OFF TOKYO（東京本社）にて開催いたします。

本イベントでは、和歌山市ならではの食文化や「トカイナカ」な魅力を首都圏に発信することを目的に、市担当者と地域おこし協力隊による和歌山市の“いま”を伝えるトークセッション、人気店「井出商店」の和歌山ラーメンをベースにしたアレンジメニューの試食・人気投票を実施します。



これらを通じ、和歌山市の魅力を首都圏在住者に体感・共感していただく機会を創出いたします。

◼️イベント概要

「知ってほしい和歌山市の魅力！TOKYO よ、これが和歌山ラーメンやで？ 」



開催日時：2025年12月12日（金）18:30～20:30（開場 18:00）

会場：OFF TOKYO（東京都中央区小伝馬町 21-1 THE PORTAL Nihombashi East 2F）

定員：30 名 ※先着順

参加費：1,000 円

お申込みページ：https://wakayamacity.life/event/1212event



(https://wakayamacity.life/event/1212event%E4%B8%BB)主 催：シビレ株式会社

協 力：和歌山市シティプロモーション課

登壇者：和歌山市シティプロモーション課 職員

和歌山市地域おこし協力隊・Wakayama City Life ローカルディレクター 大谷心路



▼イベントタイムライン（予定）

18:00 オープン／受付開始 （ドリンクなどをご用意しております）

18:30 オープニング

18:35 トークセッション（市担当者による食文化やまちの紹介、移住者の体験談をお届け）

19:10 和歌山ラーメン＋アレンジメニュー試食会

19:45 フリー交流タイム（アレンジメニュー投票、来場者同士の交流タイムなど）

20:15 人気アレンジメニューの投票結果発表

20:30 イベント終了

◼️ 和歌山市の“いま”を伝えるトークセッション

和歌山市シティプロモーション課と、2025年7月に東京から和歌山市へ移住した地域おこし協力隊が登壇。和歌山市ならではの食文化、“トカイナカ”ならではの暮らしや地域との関わり、日々の発見など、出身者と移住者視点の両方から、和歌山市の魅力をお伝えします。

◼️ 市職員による和歌山ラーメンアレンジメニュー対決

イベント後半では、人気店「井出商店」の和歌山ラーメンをベースに、市職員が考案したアレンジメニューの試食・人気投票を実施します。

最も支持を集めたメニューは、後日「井出商店」への公認アレンジレシピとして提案予定です。 また、イベント開催までの期間、アレンジメニューの考案に奮闘する様子を、和歌山市シティプロモーションメディア「Wakayama City Life」公式YouTubeチャンネルにて公開します。

和歌山ラーメンとは

和歌山ラーメン（中華そば）は、和歌山市を中心に親しまれてきたご当地ラーメンです。スープの特徴から、スープの特徴から、醤油をベースにした「醤油系」と豚骨をベースに醤油ダレを合わせた「豚骨醤油系」の二つに分類されます。どちらの系統も、細めのストレート麺とチャーシューやネギ、かまぼこなどのシンプルな具材で提供されることが多く、地元の人々に愛されるソウルフードとして親しまれています。近年では、伝統を受け継ぎつつ、独自のスープやトッピングで個性を打ち出す新しい店も登場。

和歌山のラーメン文化は、今も進化を続けています。

シビレ株式会社本社：東京都中央区日本橋小伝馬町 21-1THE PORTAL Nihombashi East 2F

和歌山オフィス：和歌山市新通５丁目６ ユタカビル 1階

設立：2016年1月

代表取締役：鈴木 翠

資本金：11, 000, 000円

HP：https://sibire.co.jp/

事業内容：地域活性事業、プロモーション支援事業、動画配信事業、システム開発事業、クリエイティブ制作事業



お問い合わせ

担当：大谷・稲垣

メールアドレス：event@sibire.co.jp

営業時間：9時30分～17時00分（お問い合わせはメールでお願いいたします）