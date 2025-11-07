エクセルソフトは、XML エディター業界トップの Altova(R) XMLSpy(R) の新バージョン XMLSpy 2026 の販売を開始しました。
エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、XML に関するテクノロジーのモデリング、編集、変換、デバッグが可能な Altova 社製 XMLSpy の新バージョン XMLSpy 2026 を 2025年 11月 3日より日本国内での販売を開始しました。
■ 製品名： Altova(R) XMLSpy(R) (アルトバ エックスエムエルスパイ)
■ 製品カテゴリー : XML エディター
■ 製品概要：
Altova(R) XMLSpy(R) は、XML に関するテクノロジーのモデリング、編集、変換、そしてデバッグを行う業界ベストセラーの XML エディターです。世界をリードするグラフィカル スキーマ デザイナー、コード生成、ファイル変換、デバッガー、プロファイラー、完全なデータベース統合、をオファーし、XSLT、XPath、XQuery、WSDL、SOAP、XBRL、Office Open XML (OOXML) に加えVisual Studio と Eclipse 統合をサポートします。
■ XMLSpy の主な機能：
・ AI アシスタント
・ JSON エディター/スキーマ エディター
・ SmartFix XML 検証 & エラー修正
・ XML スキーマエディター
・ XSLT エディター
・ XSLT デバッガー & プロファイラー
・ XSL スピード オプティマイザー
・ XPath / XQuery ビルダー & エバリュエーター
・ XQuery エディター
・ XSLT/XQuery バックマッピング
・ XPath/XQuery デバッガー
・ XQuery Update Facility エディター
・ XBRL ツール
・ WSDL エディター
・ SOAP クライアント & デバッガー
・ データベース統合
・ Java、C#、C++ コード生成
・ Apache Avro ツール
・ Visual Studio と Eclipse への統合
・ Open XML (OOXML) のサポート
■ XMLSpy 2026 での主な新機能 :
・ BSON エディター
・ XBRL タクソノミー パッケージの編集
・ XBRL-CSV テーブル制約 1.0 のサポート
・ Firebird 5.0 のサポート
・ MariaDB 11.4 および 11.8 をサポート
・ PostgreSQL 17 のサポート
・ Visual Studio 2026 インサイダー向けサポート
・ Eclipse 4.34、4.35、4.36、4.37 のサポート
・ Windows Server 2025 のサポート
■ 価格
製品の詳細については、弊社Webページをご参照ください。
■ エクセルソフト株式会社について
エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。
コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。
