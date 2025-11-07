エクセルソフトは、XML エディター業界トップの Altova(R) XMLSpy(R) の新バージョン XMLSpy 2026 の販売を開始しました。

エクセルソフト株式会社

エクセルソフト株式会社 (東京都港区) は、XML に関するテクノロジーのモデリング、編集、変換、デバッグが可能な Altova 社製 XMLSpy の新バージョン XMLSpy 2026 を 2025年 11月 3日より日本国内での販売を開始しました。

■ 製品名： Altova(R) XMLSpy(R) (アルトバ エックスエムエルスパイ)

■ 製品カテゴリー : XML エディター

■ 製品概要：

Altova(R) XMLSpy(R) は、XML に関するテクノロジーのモデリング、編集、変換、そしてデバッグを行う業界ベストセラーの XML エディターです。世界をリードするグラフィカル スキーマ デザイナー、コード生成、ファイル変換、デバッガー、プロファイラー、完全なデータベース統合、をオファーし、XSLT、XPath、XQuery、WSDL、SOAP、XBRL、Office Open XML (OOXML) に加えVisual Studio と Eclipse 統合をサポートします。

■ XMLSpy の主な機能：

・ AI アシスタント

・ JSON エディター/スキーマ エディター

・ SmartFix XML 検証 & エラー修正

・ XML スキーマエディター

・ XSLT エディター

・ XSLT デバッガー & プロファイラー

・ XSL スピード オプティマイザー

・ XPath / XQuery ビルダー & エバリュエーター

・ XQuery エディター

・ XSLT/XQuery バックマッピング

・ XPath/XQuery デバッガー

・ XQuery Update Facility エディター

・ XBRL ツール

・ WSDL エディター

・ SOAP クライアント & デバッガー

・ データベース統合

・ Java、C#、C++ コード生成

・ Apache Avro ツール

・ Visual Studio と Eclipse への統合

・ Open XML (OOXML) のサポート

■ XMLSpy 2026 での主な新機能 :

・ BSON エディター

・ XBRL タクソノミー パッケージの編集

・ XBRL-CSV テーブル制約 1.0 のサポート

・ Firebird 5.0 のサポート

・ MariaDB 11.4 および 11.8 をサポート

・ PostgreSQL 17 のサポート

・ Visual Studio 2026 インサイダー向けサポート

・ Eclipse 4.34、4.35、4.36、4.37 のサポート

・ Windows Server 2025 のサポート



■ 価格

[表: https://prtimes.jp/data/corp/68065/table/186_1_0d503cbd03f91fd55f2feffa496bb57d.jpg?v=202511080257 ]

製品の詳細については、弊社Webページをご参照ください。

https://www.xlsoft.com/jp/products/altova/index.html

■ エクセルソフト株式会社について

エクセルソフト株式会社（東京都港区 代表取締役 神田聡 TEL 03-5440-7875）は、グローバル ソフトウェア ディストリビューターとして、ソフトウェア開発ツールを中心に世界中の優れたソフトウェアを日本、アジアを含むグローバルに販売しています。

コンパイラー、テスト自動化、Office ファイル互換 API ライブラリー、PDF 帳票、API プラットフォーム、デバイス ドライバー開発、アプリケーション開発コンポーネント、e ラーニング コンテンツ作成、プロジェクト管理プラットフォーム、AI／機械学習プラットフォーム、ヘルプ作成、セキュリティ ソフトウェア、ネットワーク監視、DevOps、クラウド サービスなど、IT 環境を支える時代のニーズに応じたソフトウェア製品とサービスを提供しています。ソフトウェアの日本語および他言語へのローカライズ業務も承っています。

記載された社名、製品名、機種名は、各社の商標または登録商標です。