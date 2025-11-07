AI記事制作エージェント「AI編集長」の先行利用企業の募集開始――SEO記事の本文からボタン・画像・WordPress投稿まで“完成稿”を自動生成
株式会社viviane（本社：東京都渋谷区・代表取締役：田辺大樹）は、既に当社が運営する各種AIメディアで実運用している記事自動制作エージェント「AI編集長」について、先行利用企業の募集を開始いたします。
お問い合わせはこちら :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIwT-qRfexw8TCRTGvMhIDxwTIj8-wOXCOSM6Kq8cT5dKeMQ/viewform
提供開始の背景と概要
当社は、祖業であるエンタメ情報サイト「ciatr［シアター］」や配信横断検索「ワンスクリーン」の開発・運営を通してWEBメディアの記事編集・SEOのノウハウを長年に渡って蓄積してまいりました。
このノウハウをもとに、記事を自動で制作するAIエージェントを完全内製で開発し、複数の自社メディアを立ち上げて検証を続けてきました。結果として、読み物としてクオリティの高い記事を出力できるようになり、検索エンジンからの評価も順調に獲得しています。
そのため、これらの実運用で磨いたAIエージェントを「AI編集長」としてパッケージ化し、オウンドメディアを始めとする自社メディアを必要とする企業への提供を開始することといたしました。
「AI編集長」の特徴と機能
高品質で読みやすい記事を生成するために徹底的にチューニングされた専用AIが、高品質な記事を制作します。記事の本文だけでなく、ボタンリンクや画像・内部リンクまで含めて“まるっと完成稿”を自動生成する、まさに「編集長」なサービスとなっています。
これらを人がやった場合にかかるコストと比べて、圧倒的な低コストでメディアを運営することができます。
主な機能
- ルールや世界観が一貫した、高品質な記事の出力
- 検索結果の上位表示をするためのコンテンツの自動分析（SEO分析）
- 最適化されたタイトル・見出し構成の自動制作
- 読みやすい自然な文章の記事本文の出力
- アフィリエイトや公式サイトなど外部リンクの自動挿入
- 記事の内容に沿ったアイキャッチ画像の自動生成
- 記事の文中で利用する画像の自動挿入
- メディア内の関連する記事の自動挿入
- ハルシネーション（嘘）を防ぐための徹底的なファクトチェック
- WordPressへの記事の自動投稿
事例のご紹介
以下のサイトに掲載されている全ての記事が、記事本文はもちろん、リンク、画像などの設定からWordPressへの投稿にいたるまで全てが「AI編集長」によって制作されています。
小説情報サイト「小説ヨミタイ」
https://wook.jp
AI学習メディア「AIキャンパス」
https://aicampus.jp
ゴルフ情報サイト「ゴルフペディア」
https://grandfields-cc.com
先行利用企業の募集要項
これまで社内向けに開発していたシステムを社外に提供するため、段階的にご提供を開始いたします。そのため、先行して社数限定でご利用いただける企業を募集させて頂きます。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
【株式会社vivianeについて】
AIネイティブなサービスの企画・開発・運営を行うAIスタートアップ。
会社名：株式会社viviane
本社所在地：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階
代表取締役：田辺大樹
設立：2012年3月14日
URL： https://viviane.jp