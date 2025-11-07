ブリッジコンサルティンググループ、ＮＥ株式会社のグロース市場上場を支援― 国内IPO達成企業の支援、5社に1社超 ―

ブリッジコンサルティンググループ株式会社

ブリッジコンサルティンググループ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 CEO：宮崎良一）のクライアントであるＮＥ株式会社（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：比護則良）は、2025年11月4日、東京証券取引所グロース市場に株式を公開しました。

引き続き、グループ・ビジョンである「幸せの懸け橋に～人と企業を成長へ導く存在であり続ける～」の実現に向けて、全てのお客様に対し、全身全霊、誠意を持って邁進してまいります。

上場を目指す全ての企業に。成長ステージに応じた支援を

豊富なIPO支援実績を有し、5,500名を超える公認会計士資格保有の専門家（※）が、企業の成長を支える万全の体制を構築しています。IPO準備から上場後の成長支援まで、企業ごとのステージに応じた伴走型支援を提供し、ワンストップでサポートいたします。

※公認会計士資格合格者、USCPA等を含む

IPO支援の特徴

豊富なIPO支援実績に基づく確かなサポート

自社上場で体現したフレームワークを活用し、国内IPO達成企業の5社に1社超を支援（※）。

※2024年実績：IPO達成企業の当社支援実績20.9％

適任人材によるチームアップ

複数社の上場支援経験を持つプロジェクトマネージャーと、クライアント課題に専門性を持つコンサルタントがチームで伴走支援。

ワンストップサポート

IPO準備（N-3期）からIPO（N期）まで、フェーズごとに発生する経営管理課題を網羅的に支援可能。

IPO準備企業様向けサービス一覧 :https://bridge-group.co.jp/service/ipo/

ブリッジコンサルティンググループ株式会社について

ブリッジコンサルティンググループは、「公認会計士の経験・知見・想いを集約し、最適配分を可能にするプラットフォームを創る」をコーポレートミッションとした、公認会計士に特化したプロシェアリング事業を展開するコンサルティング会社です。

主なサービスとして、IPO,M&A,Financeによる企業成長/事業承継支援、内部監査/内部統制によるリスクマネジメント支援、スキルシェアを中心とした財務報告支援、CxO人材を中心とした人材獲得支援によって、上場会社、上場準備会社、中堅企業、スタートアップ企業をご支援しています。その他、公認会計士に特化したワーキングプラットフォーム『会計士.job』の運営にも取り組んでいます。

コーポレートサイト：http://bridge-group.co.jp/

[表: https://prtimes.jp/data/corp/61436/table/25_1_3fee943b7f2759ed4106f57fa9d51c5a.jpg?v=202511080257 ]

