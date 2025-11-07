【北海道／苫小牧】最安！ブラックフライデーSALE開催★毎週金曜日を要チェック！

野口観光マネジメント株式会社

野口観光マネジメント株式会社 新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

（北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8 支配人 山本淳 全108室）

今年の冬のご旅行にぴったりな特別割引プランを、ブラックフライデー限定でご用意しました！

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」では、2025年11月の毎週金曜日『ブラックフライデーSALE』を開催いたします！

第一弾は本日2025年11月7日(金)開催です★

新苫小牧プリンスホテル和～なごみ～に泊まるなら、お得な11月の金曜日にご予約ください！

リーズナブルステイで旅を豊かに♪

浮いたお金でグルメや観光を楽しむ旅行を応援します！

▼『ブラックフライデーSALE』▼

■予約期間

2025年11月の毎週金曜日のみ予約可能！

11月28日のブラックフライデー本番にはさらにお得な情報も！？

■ご予約はこちら

●新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

＞＞ https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11621100,10903382&type=plan(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11621100,10903382&type=plan)

寒さが増す季節にぬくもりあるひとときを過ごしながら、お得に宿泊★

シンプルで快適なステイを提供するビジネスホテルは、観光や出張を問わず、コストパフォーマンス抜群です♪

観光・出張どちらにも最適な快適なお部屋 ・苫小牧中央ICからお車で5分の好アクセス！さらに当館は駐車場無料★お車でのご移動に便利なホテルステイをお楽しみください！

無料Wi-Fiやコインランドリーなどの施設も要チェック！快適な滞在をサポートする準備が整っているのも嬉しいポイントです♪

ご予約は金曜日の1日限りですので、この機会にビジネスホテルステイをご一考くださいませ！

お客様のご予約心よりお待ちしております。

【本件に関するお問い合わせ】

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」

代表TEL 0570-026576

〒053-0045 北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式HP https://www.tomakomai-nagomi.com/

新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式X（旧Twitter） https://twitter.com/tomakomaiprince