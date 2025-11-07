【北海道／苫小牧】最安！ブラックフライデーSALE開催★毎週金曜日を要チェック！
野口観光マネジメント株式会社 新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」
（北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8 支配人 山本淳 全108室）
今年の冬のご旅行にぴったりな特別割引プランを、ブラックフライデー限定でご用意しました！
新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」では、2025年11月の毎週金曜日『ブラックフライデーSALE』を開催いたします！
第一弾は本日2025年11月7日(金)開催です★
新苫小牧プリンスホテル和～なごみ～に泊まるなら、お得な11月の金曜日にご予約ください！
リーズナブルステイで旅を豊かに♪
浮いたお金でグルメや観光を楽しむ旅行を応援します！
▼『ブラックフライデーSALE』▼
■予約期間
2025年11月の毎週金曜日のみ予約可能！
11月28日のブラックフライデー本番にはさらにお得な情報も！？
■ご予約はこちら
●新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」
＞＞ https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11621100,10903382&type=plan(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=b6a3c238920370374ec923ba2ee92c77&is_including_occupied=true&hotel_plan_codes=11621100,10903382&type=plan)
寒さが増す季節にぬくもりあるひとときを過ごしながら、お得に宿泊★
シンプルで快適なステイを提供するビジネスホテルは、観光や出張を問わず、コストパフォーマンス抜群です♪
観光・出張どちらにも最適な快適なお部屋 ・苫小牧中央ICからお車で5分の好アクセス！さらに当館は駐車場無料★お車でのご移動に便利なホテルステイをお楽しみください！
無料Wi-Fiやコインランドリーなどの施設も要チェック！快適な滞在をサポートする準備が整っているのも嬉しいポイントです♪
ご予約は金曜日の1日限りですので、この機会にビジネスホテルステイをご一考くださいませ！
お客様のご予約心よりお待ちしております。
【本件に関するお問い合わせ】
新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」
代表TEL 0570-026576
〒053-0045 北海道苫小牧市双葉町3丁目2-8
新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式HP https://www.tomakomai-nagomi.com/
新苫小牧プリンスホテル「和～なごみ～」公式X（旧Twitter） https://twitter.com/tomakomaiprince