静岡県庁・河合楽器・鈴与グループなど静岡企業が全国へ発信　UIターン学生向けイベントを名古屋・東京で開催

静岡県に本社・勤務エリアを持つ企業が、UIターン就職を希望する学生を対象としたイベント「しずキャリセミナー」に参加いたします。



今回、名古屋・東京で開催される「しずキャリセミナー」では、静岡県庁や河合楽器製作所など約20社が出展予定です。静岡就職を考えている学生にとって、人事と直接話せる貴重な場となっています。

運営元の株式会社就職情報センター（本社：静岡市駿河区）は、静岡に勤務地をもつ会社だけを集めた「しずキャリセミナー」を年間20会場ほど開催しており、今回は鈴与グループや静岡ガスなど県内大手企業に加え、静岡県庁や浜松市役所などの地方公共団体も参加予定となっております。

さらに今回は、県外本社の企業がエリア採用枠として初参加いたします。

従業員8,000名を超える大手IT企業マーブルや、自動車部品メーカーのNTNなどが例年とは異なる企業群も参加予定となりました。

「しずキャリセミナー」の参加は無料で、事前予約制となっています。

イベント詳細はしずキャリよりご確認ください。

【イベント詳細】

📍名古屋会場（11月24日開催）

https://sizcari.jp/portal/page/event27/a1124

📍東京会場（11月29日開催）

https://sizcari.jp/portal/page/event27/t1129

🏢主催・運営

株式会社就職情報センター

所在地：静岡県静岡市駿河区中野新田57-43

URL：https://www.sjc-net.co.jp/

🏢会社概要

株式会社就職情報センターは、静岡県に特化した就職支援サービス「しずキャリ」を運営する企業です。

県内企業と学生のマッチングを目的とした合同企業セミナーや採用広報支援を通じて、地域に根ざした人材採用・定着をサポートしています。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社就職情報センター

しずキャリセミナー運営事務局（担当：水野）

TEL：054-281-5566

E-mail：sjc02★sjc-net.co.jp（★を@に変えて送信してください）

受付時間：平日9:00～18:00

