アルフレッド・ヒッチコック監督 没後４５年特集上映 『ヒッチコック 45―甦るサスペンスの神。』
極限まで計算され尽くしたカメラワーク、音の静寂が生む緊張、心理をえぐるストーリーテリング、そして恐怖を美学へと昇華させた演出―-ヒッチコックは映画を単なる娯楽から心理と構造の芸術へと根底から刷新しました。
『めまい』は愛と幻想の果てに沈みゆく人間心理を描き、『裏窓』は一つの部屋と“覗き見る”視線から生まれる緊張のドラマ、『サイコ』はサスペンスの構造を解体した革命的作品と評され、その緻密な映像設計と人間心理への洞察は４５年を経てもなお新鮮な衝撃を放ち続けます。
映画史に刻まれた巨匠の遺産を是非スクリーンでご体験ください。
『裏窓』(C) 2000 Universal Studios
■ 裏窓 Rear Window｜1954年
怪我で自宅にこもる写真家ジェフは、窓から見える向かいの住人たちを日々観察していた。ある日、その中に“殺人”を疑わせる異変を目撃する--。1つの部屋と1つの視線だけで観客を釘づけにする、ヒッチコックの演出力が冴え渡る傑作ミステリー。
1955年アカデミー賞ノミネート/監督賞、脚色賞、撮影賞、音響録音賞
出演：グレイス・ケリー、ジェームズ・スチュワート、ウェンデル・コーリイ、セルマ・リッター
『めまい』1996 Universal City Studios, Inc.
■ めまい Vertigo｜1958年
元刑事スコッティは、旧友からの依頼で妻の尾行を始めるが、彼女に魅せられた瞬間から運命が狂い出す。高所恐怖症を抱える男の視点で語られる、幻想と現実が交錯する愛と執着の物語。ヒッチコックが自身の最高傑作と称した、美しくも不穏なサスペンスの金字塔。
1959年アカデミー賞ノミネート/美術賞、音響賞
出演：ジェームズ・スチュワート、キム・ノバク、バーバラ・ベル・ゲデス、トム・ヘルモア
サイコ(C)1960 Shamley Productions, Inc. All Rights Reserved.
■ サイコ Psycho｜1960年製作
大金を盗んだ女性が逃亡中に立ち寄ったのは、雨に濡れる一軒のモーテル。優しげな青年とその母が住む場所で、想像を絶する恐怖が待っていた--。あのシャワーシーンで映画史を変えた、スリラーの原点にして永遠の衝撃作。
1961年アカデミー賞ノミネート/監督賞、助演女優賞、撮影賞、美術賞
1961年ゴールデングローブ賞最優秀助演女優賞
出演：アンソニー・パーキンス、ベラ・マイルズ、ジョン・ギャビン、ジャネット・リー
