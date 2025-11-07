【11/12（水）19:30＠品川：参加無料】TVCMで話題の資産運用セミナー、特別プログラムで開催！

株式会社TAPP

累計参加申込者数16万人を突破した資産運用セミナー「キャピタルハックセミナー」を運営する株式会社TAPP（本社：東京都港区、代表取締役：山地 学、以下：TAPP）は、11/12（水） 19：30より、品川本社で完全予約制の無料オフラインセミナーを開催いたします。当セミナーはセミナー開始の30分前まで申し込みを受け付けております。先着順とさせていただき、満席になり次第参加の募集を終了させていただきます。

■なぜ、今"資産形成"が必要なのか

日本は現在「超高齢社会」を迎え、インフレの進行や医療費の上昇により、将来の資産形成への関心が高まっています。かつて話題となった「老後2,000万円問題」は、現在では「4,000万円問題」とも言われ、貯蓄だけでは将来に備えることが難しい時代に突入しています。

一方で、働きながら独学で資産運用を学ぶことには限界があり、「失敗したくない」という不安から、多くの方が行動を後回しにしている現状があります。オカネコの調査(※)によると、日本人の約66%が「資産形成について、気軽に相談できる相手がいない」と回答しており、この課題への対応が求められています。

こうした背景を受け、TAPPは、累計16万人が参加申込したオンラインセミナーの内容を完全リニューアルし、参加者一人ひとりの悩みや不安に寄り添うスペシャルプログラムとして、本社でのオフライン開催を決定いたしました。

仕事終わりの時間帯に気軽に参加でき、資産形成の「はじめの一歩」を踏み出すきっかけを提供します。

■セミナー概要

本セミナーでは、資産形成の基礎から実践的な戦略まで、4つのテーマで構成されたスペシャルプログラムを提供します。

- 資産運用を成功させるための“4つの武器”

資産運用において重要な要素である「お金・時間・手間・信用力」の効果的な組み合わせ方を解説。参加者一人ひとりの状況に応じた最適な資産形成の考え方を学べます。

- 「分散×長期」でブレない資産づくり

コア(守り)とサテライト(攻め)をバランスよく組み合わせた運用戦略を紹介。市場環境に左右されにくい、長期的に安定した資産形成の仕組みを解説します。

- 投資商品のリアルな特徴と向き合い方

株式、投資信託、積立、実物資産など、各投資商品のメリットとリスクを比較。「何を選ぶか」ではなく「どう組み合わせるか」という視点から、分散投資の考え方を学べます。

- “信用力”を味方につけた資産形成戦略

会社員、公務員、医療従事者など、安定した職業ならではの信用力を活かした資産形成の方法を紹介。自身の立場や収入を上手に活用し、効率的に資産を増やす仕組みを解説します。



■こんな方におすすめ- 本業のみの収入源に焦りを感じている方- 年収が上がり納税額に不満を感じている方- 新NISAやiDeCoなどの投資制度について知りたい方- 収入ではなく資産を増やしたい方- お金のプロに相談したい方- なんとなく投資を始めたもののこの先に不安がある方- 老後資金・養育資金など目標に向けた資産形成を始めたい方

■キャピタルハック（CAPITAL HACK）について





■キャピタルハック（CAPITAL HACK）について

『キャピタルハック』は、Capital（資産）とHack（工夫・効率的な解決）を掛け合わせたコンセプトです。

「資産家とは多くの財産を持つ人ではなく、資産の増やし方を知っている人」という思想を体現し、知識・出会い・体験を通じて誰もが資産家を目指せる社会の実現を目指しています。

『キャピタルハックセミナー』をはじめ、「キャピタルハック不動産投資」や「キャピタルハックビジネス（企業向けセミナー）」など、セミナーの枠を超えて多様なニーズに応える企画・サービスを展開しています。

「資産に、創意工夫を。」

時代やライフステージの変化に寄り添いながら、誰もが自分らしい未来を描ける社会の実現に向けて取り組んでいます。

ブランドサイト：https://capitalhack.jp





■株式会社TAPPについて

TAPPという社名は、Turn A Profit Partnerを略したもので、お客様にとって“利益を生み出すパートナー”でありたいという会社の存在意義を表しています。

企業コンセプトは、豊かな未来を描くお客さまに選ばれ続ける事業づくりです。それを実現するために、お客様に信頼いただける行動と結果を追求していきます。またこれまで培ってきた資産形成ソリューションと利他の精神で、社名に込めた想いに恥じない企業活動をお約束いたします。

会社名：株式会社TAPP（https://tapp-co.jp）

代表者：代表取締役 山地学

所在地：東京都港区港南1-2-70 品川シーズンテラス6階

設立：2016年11月

事業内容：不動産を軸とした資産形成支援事業／セミナー運営／金融パートナーサービス

実績：2025年度『ベストベンチャー100』に選出

