ÁíÌ³¥¢¥ïー¥É2025¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È5»Üºö¤¬·èÄê¡ª

ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÁíÌ³ÀìÌç»ï¡Ø·î´©ÁíÌ³¡Ù¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÅÄ·ò°ì¡Ë¤¬³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖÁíÌ³¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ë¤Æ¡¢¿³ºº²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È5»Üºö¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖÁíÌ³¥¢¥ïー¥É2025 LIVE¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ºÇ½ª½ç°Ì¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥ß¥Êー¤ä¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢ÁíÌ³Æ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ëº©¿Æ²ñ¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÁíÌ³¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë³«¤«¤ì¤¿È¯¸«¡¦³Ø¤Ó¡¦¸òÎ®¤Î¾ì¤Ç¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¡Ê²ñ¾ì¡Ë¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ¤Ç¤¹¡£¤Õ¤ë¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://award.g-soumu.com/
¢£¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ê¢¨¸Þ½½²»½ç¡Ë
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/60066/table/77_1_d1c559a2f3ab116eea8ed32cac036ddf.jpg?v=202511080257 ]
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡¦ÆüÄø¡§2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡¡Âè1Éô¡§14:00～16¡§50¡Ê13¡§30³«¾ì¡Ë
¡¡Âè2Éô¡Êº©¿Æ²ñ¡Ë¡§17:00～18:00¡Ê²ñ¾ì»²²Ã¤Î¤ß¡Ë
¡¦³«ºÅ·Á¼°¡§¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É³«ºÅ
¡¡²ñ¾ì¡§¿ÀÅÄ¥¹¥¯¥¨¥¢ SQUARE ROOM
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡§Zoom¡Ê¿½¤·¹þ¤ß¤µ¤ì¤¿Êý¤ËURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡¡¢¨Äê°÷¤Ë¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Äù¤áÀÚ¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì»²²Ã¤Ï¡¢±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
¡¦¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://award.g-soumu.com/ceremony
¢¨¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î»²²Ã¡¦¤´¼èºà¤â¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢ÀìÍÑ¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://award.g-soumu.com/media
¢£ÅöÆü¤Î¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¡ÊºÇ½ª¿³ºº¡Ë
¡¦¥ß¥Ë¥»¥ß¥Êー
¡¦É½¾´¼°
¡¦¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥Í¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¦º©¿Æ²ñ
¢¨ÆâÍÆ¤Ï°ìÉôÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë
¡ãÆÃÊÌ¿³ºº°÷¡ä
¡¦°ì¶¶Âç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¢À®¾ëÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¡ÃæÇÏ ¹¨Ç· »á
¡ã¿³ºº°÷Ä¹¡ä
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿ÀïÎ¬ÁíÌ³¸¦µæ½ê ½êÄ¹¡¡ËÅÄ ·ò°ì
¡ã¿³ºº°÷¡ä
¡¦¡Ø·î´©ÁíÌ³¡ÙÊÔ½¸Ä¹¡¡Çö°æ ¹À»Ò
¡¦³ô¼°²ñ¼ÒHite & Co.¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¶â ±ÑÈÏ »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥í¥¤¥ó¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO¡¡ÂçÛê ½¼Ç½ »á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò MC¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡µÜËÜ ¼Â²Ì »á
¢£¼çºÅ¡¦¶¨»¿¡¦¸å±ç´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³
¶¨»¿¡§¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡¡³ô¼°²ñ¼ÒHATARABA¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Î¥ó¥Ô
¸å±ç¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍFOSC¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍIT¸ÜÌä²½¶¨²ñ¡¡°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¶¨²ñ
¢£ÁíÌ³¥¢¥ïー¥É2025¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÁíÌ³¥¢¥ïー¥É2025¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÁíÌ³ÉôÌç¤¬¼çÆ³¤¹¤ë³×¿·Åª¤Ê»Üºö¤òÉ¾²Á¡¦É½¾´¤·¡¢Â¾´ë¶È¤È¤ÎÀ®¸ù»öÎã¤Î¶¦Í¤òÂ¥¤¹É½¾´À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¤¬¼çÆ³¤·¤¿Í¥¤ì¤¿»Üºö¤òÈ¯·¡¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÀÓ¤òÉ¾²Á¡¦É½¾´¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎÊÑ³×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¹¥»öÎã¤È¤·¤Æ¹¤¯È¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁíÌ³¤ÎÌò³ä¤È²ÁÃÍ¤ò¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÅÄ ·ò°ì ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
ÀïÎ¬ÁíÌ³¸¦µæ½ê ½êÄ¹
Áá°ðÅÄÂç³ØÀ¯¼£·ÐºÑ³ØÉôÂ´¶È¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¯¥ëー¥È¤Ç·ÐÍý¡¢±Ä¶È¡¢ÁíÌ³¡¢³ô¼°²ñ¼ÒµûÎÏ¤ÇÁíÌ³²ÝÄ¹¤ò·Ð¸³¡£ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÁíÌ³ÉôÌç¸þ¤±ÀìÌç»ï¡Ø·î´©ÁíÌ³¡ÙÁ°ÊÔ½¸Ä¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÀïÎ¬ÁíÌ³¸¦µæ½ê½êÄ¹¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËFOSC¤ÎÂåÉ½Íý»ö¡¢¡Ê°ì¼Ò¡Ë¥ïー¥¯DX¿ä¿Êµ¡¹½Íý»ö¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËIT¸ÜÌä²½¶¨²ñÀìÌ³Íý»ö¡¢ÆüËÜ¥ª¥à¥Ë¥Á¥ã¥Í¥ë¶¨²ñ¥Õ¥§¥íー¤È¤·¤Æ¡¢¹Ö±é¡¦¼¹É®³èÆ°¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø·Ð±Ä¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÀïÎ¬ÁíÌ³¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿ー¡Ë¤Ê¤É¡£
¢¨¡ÖÆ¯¤Êý¡×¡Ö¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¡¦¥Æ¥ì¥ïー¥¯¡×¡ÖÁíÌ³´ØÏ¢Á´ÈÌ¡×Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼èºà²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÀïÎ¬ÁíÌ³¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢§¥á¥Ç¥£¥¢¼ÂÀÓ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.g-soumu.com/company/message
¢£¡Ø·î´©ÁíÌ³¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÁÏ´©62Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÁíÌ³ÀìÌç»ï¡£¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁíÌ³¥Ñー¥½¥ó¤Î¿´¤Ë¡¢²Ð¤ò¡£¡×¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤È¤·¡¢ÁíÌ³ÉôÌç¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Éý¹¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ËÆÉ¤ó¤ÇÌò¤ËÎ©¤Äµ»ö¤òÄó¶¡¡£¾å¾ì´ë¶È¡¢Âç¼ê»ö¶È²ñ¼Ò¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤È¡¢Éý¹¤¤µ¬ÌÏ¤Î´ë¶È¤ËÄê´ü¹ØÆÉ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊÁÏ´©¡§1963Ç¯6·î¡¿°õºþÉô¿ô¡§1Ëü2,000Éô¡¿Äê²Á¡§1,100±ß¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò·î´©ÁíÌ³
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ËÅÄ·ò°ì
½»½ê¡§¢©101-0054¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE 11F
ÀßÎ©¡§2018Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÁíÌ³¡¦¿Í»öÉôÌçÀìÌç»ï¡Ø·î´©ÁíÌ³¡Ù¤ÎÈ¯¹Ô
¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤Î¡Öº¤¤Ã¤¿¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö·î´©ÁíÌ³¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤Î±¿±Ä
¡¦¡ÖÁíÌ³¥»¥ß¥Êー¡×¡ÖÁíÌ³¥µ¥í¥ó¡×¤Î¼çºÅ
¡¦Æ¯¤Êý²þ³×´ØÏ¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¡Åù
URL¡§https://www.g-soumu.com/
