【Z世代の広告調査】Z世代の6割が個人情報活用広告を「許容」も、4割は「不快感」、デジタルネイティブ世代の複雑な心理が明らかに。

大学生向け学習管理SNS「Penmark」を運営する株式会社ペンマーク（本社：東京都目黒区、代表取締役：横山 直明）と、デジタルサイネージを活用した新しい広告メディアを提供する株式会社エニアド（本社：東京都文京区、代表取締役：古澤伸一）は、全国のPenmarkを利用中の学生600名を対象に、「【2025年度版】Z世代広告調査レポート」を共同で実施しました。

本調査では、Z世代の個人情報を活用した広告に対する意識を深掘りしました。「便利で助かる」「まあ許容できる」と回答したZ世代が約6割に上る一方で、「少し気持ち悪い」「全く受け入れない」と感じる層も約4割存在することが明らかになりました。この結果は、Z世代が広告に対して高いリテラシーを持ち、利便性とプライバシーのバランスを重視していることを示唆しています。広告主は、Z世代の複雑な心理を理解し、より透明性の高い広告戦略を構築する必要があると言えるでしょう。



■調査概要

調査名：【2025年度版】Z世代広告調査レポート

調査対象：Penmarkを利用中の全国の学生

有効回答者数：600名

調査期間：2025年9月1日～9月7日

調査方法：自社インターネット調査

■調査サマリー

Z世代の約6割が個人情報を活用した広告を「許容」する一方、約4割は「不快感」を抱いている。

「便利で助かる」と肯定的に捉える層は21.0%に留まり、利便性を享受しつつも無条件に受け入れるわけではないZ世代の姿勢が浮き彫りに。

Z世代の個人情報活用広告への意識は二極化しており、広告主はターゲット層の感情を深く理解した上での慎重なアプローチが求められる。

■調査結果詳細

「 個人情報を活用した広告についてどう思いますか？」という設問に対し、Z世代の大学生の回答は以下の通りとなりました。

■総括・考察

本調査の結果から、Z世代が個人情報を活用した広告に対して非常に多角的で繊細な感情を抱いていることが明らかになりました。

約6割が「許容」する一方で、約4割が「不快感」を示すというこの二極化した結果は、単に「プライバシー重視」や「利便性追求」といった一元的な視点だけではZ世代の広告意識を捉えきれないことを示唆しています。

Z世代は、デジタルネイティブとして幼い頃から情報過多な環境に身を置いています。そのため、自分にとって有益な情報であれば積極的に受け入れる一方で、不必要に個人情報が利用されることには敏感に反応します。

彼らにとって「便利で助かる」と感じる広告は、まさに自分のニーズに合致し、生活の質を向上させるものです。しかし、そのパーソナライズが行き過ぎたり、透明性が欠如したりすると、「少し気持ち悪い」という不信感や、「全く受け入れない」という拒否反応に繋がるのです。

この複雑な意識は、広告主にとって大きな課題となります。単にターゲティング精度を高めるだけでは、Z世代の心をつかむことはできません。むしろ、過度なパーソナライズは、彼らのプライバシー意識を刺激し、ブランドイメージを損なうリスクすらあります。

広告主は、Z世代に対して「なぜこの広告が表示されるのか」「どのような情報に基づいてパーソナライズされているのか」を明確に伝え、透明性を確保することが不可欠です。また、Z世代が価値を感じるコンテンツや体験を提供することで、彼らが自発的に広告に接触し、情報を受け入れるようなエンゲージメントを構築する必要があります。

デジタルサイネージ広告は、従来のオンライン広告とは異なり、個人情報に直接紐づかない形で、場所や時間、文脈に応じた最適な情報提供が可能です。特に「xAdbox」のような「見える化」されたデジタルサイネージは、Z世代が求める透明性と利便性を両立し、不信感を与えずに効果的なアプローチを実現できる可能性があります。

Z世代の複雑な広告意識を理解し、彼らが心地よく情報に触れられるような広告体験を提供することこそが、今後の広告戦略において成功の鍵となるでしょう。

