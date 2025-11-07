アスタミューゼ、カーボンニュートラルの実現に向けた次世代エネルギー領域における新規事業探索・用途探索のための網羅的な「次世代エネルギー領域の中長期トレンド」レポートを発行

アスタミューゼ株式会社

アスタミューゼ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：永井 歩）は、今回新たに中長期的な次世代エネルギー技術のトレンドを把握できる「次世代エネルギー領域の中長期トレンド」レポートを作成し、提供を開始しました。

本レポートは、アスタミューゼが定義する未来の炭素削減技術において、特に重要となる11の次世代エネルギー領域にフォーカスし、グローバルな視点での政策動向、市場動向、テクノロジー動向を踏まえた2050年までの中長期なトレンドを示すものです。

■レポート発行の背景

安定的なエネルギー確保と継続的な経済成長の中でカーボンニュートラルの実現を目指していくには、各企業が新たなエネルギー技術の開発やイノベーションに取り組み、新たなビジネスへとつなげていくことが必要不可欠です。



そのような状況下、未来の次世代エネルギー技術のトレンドを把握したいというニーズが年々高まっております。アスタミューゼは世界最大級のイノベーションデータベース（特許・論文・投資・助成金・規制等）を保有しており、それらを活用して独自の次世代エネルギー領域における未来予測分析を展開しています。



本レポートは、2050年までの時間軸を視野に入れたうえで、グローバルな政策動向、市場動向、テクノロジー動向を体系的に可視化し、新たに発展してくる次世代エネルギー領域において新規事業や投資機会の探索を検討される企業の皆様へ、その検討の羅針盤となる内容をまとめ、今回リリースしました。

■「次世代エネルギーの中長期トレンド」レポート概要（11の次世代エネルギー領域）

本レポートは、未来のカーボンニュートラルを実現する上で重要となる11の次世代エネルギー領域を中心に、それらの領域で着目すべき技術、関連する政策動向、各次世代エネルギー別の市場動向、中長期的な技術トレンド、をそれぞれ分析しています。

11の次世代エネルギー領域について- 海洋エネルギー- 地熱- 原子力・核融合- バイオエネルギー（発電、燃料）- 水力エネルギー・中小水力発電- スマートグリッド・スマートシティ- 水素/アンモニア発電- 水素システム・インフラ（製造/貯蔵/配送）- 太陽光発電・太陽電池・太陽熱発電- 風力- 燃料電池図：アスタミューゼが定義する炭素削減技術40領域における11の次世代エネルギー領域

■アウトプットイメージ（レポート構成）

本レポートの成果物は、PDFレポートの形式で提供されます。各領域における政策動向、市場動向、技術動向を定量・定性の両面から分析し、企業の戦略立案やテーマ探索に即活用できる内容となっています。

■レポートの提供価値

- 形式： PDFレポート- 内容：【俯瞰版（すべての領域を俯瞰的にカバー）】・背景と目的・エグゼクティブサマリー・着目すべき11の次世代エネルギー領域の概要・次世代エネルギーに影響を与える主要国・地域の政策動向・主要国・地域のエネルギー需要、関連投資、供給ミックスの見通し・次世代エネルギーのテクノロジー動向・総括としての次世代エネルギーの中長期シナリオ（俯瞰）【領域詳細版（11領域それぞれ）】・背景と目的・エグゼクティブサマリー・主要国・地域の政策動向の影響および示唆・将来の供給見通し、関連プレイヤー・バリューチェーン詳細・テクノロジートレンド詳細・中長期な詳細シナリオ- 提供形態：・全11の領域を俯瞰した「俯瞰版」・特定のエネルギー領域を詳細に分析した「詳細版」図：レポートのサンプルイメージ

本シリーズでは以下の価値提供に寄与します。

- 2050年までを見据えた視点で、政策・市場・テクノロジーの動向を勘案した上での、各領域のシナリオを提供します。- 各領域別の重要技術・イノベーションの社会実装までの距離感が、根拠（技術・投資動向情報）とともに把握できます。- 今後のエネルギー領域における新たな技術テーマを、俯瞰的に、リーズナブルかつスピーディーに把握できます。

■【2025年内限定】レポートとAIエージェントの併用による戦略実行の加速

年内にアスタミューゼ提供のレポートをご購入いただいた企業様限定で、アスタミューゼの保有するデータや各種レポートを参照可能なAIエージェント（astamuse Innovation Partner）を特別な条件にてご提供いたします。本レポートとAIエージェントの併用により、戦略仮説立案から実行支援までを一気通貫で加速します。

参考URL： アスタミューゼ株式会社 AIエージェントを活用した新規事業特化支援サービス「astamuse Innovation Partner」 の導入企業が50社を突破(https://www.astamuse.co.jp/news/2025/250918/)

未来予測レポートによる「戦略・方向性の決定」、AIエージェントによる「日々の効率的な探索・実行支援」、そして「専属担当による伴走支援」を併用することで、事業フェーズに関わらず新規事業のあらゆる課題解決と実行を効率的に進めていただけます。



ご興味をお持ちいただけましたら、貴社内での活用イメージやデモンストレーションをふくめ、ご紹介させていただきます。ご希望の際にはお問い合わせよりご連絡ください。

図：astamuse Innovation Partner

■アスタミューゼ株式会社について

未来創造・社会課題解決に繋がる新規事業・イノベーションの創出・投資を理念として、20年で国内大手企業だけでも400社以上を支援。インパクトのある事業や売上100億円以上の規模の新規事業等を多数創出。戦略支援・ノウハウ提供だけではなく、世界最大級の技術/無形資産、成長市場/社会課題/バリューチェーンに関連するデータ基盤を構築し、各領域/技術毎の専門家が在籍する事で、公開情報のみの生成AIやブレストでは生み出せないアイデアやインサイトを導出するアルゴリズム、AIエージェントも提供。また、新規事業・イノベーション支援だけではなく、官公庁、事業会社、投資家/VCに対し、未来推定、M&A支援、技術/非財務評価等の実績も多数。

https://www.astamuse.co.jp/