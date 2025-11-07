【埼玉県】令和７年度「みんな幸せ・共生社会 県民のつどい」開催！-障害者に対する理解を深めるイベントを行います

埼玉県

＜チラシ＞

https://prtimes.jp/a/?f=d104306-809-c8378cb4ab042195e758bbf75e6b2b2b.pdf

１２月３日～９日の「障害者週間」、「埼玉県共生社会づくり推進週間」を記念し、障害や障害者に対する県民の理解を深め、共生の心を育む地域づくりを推進するため、「みんな幸せ・共生社会 県民のつどい」を開催します。

お互いを認め尊重し合う共生社会づくりを目指して、障害の有無にかかわらず、みんなで障害について理解を深める日にしてみませんか？

なお、当日ご来場の先着３００名の方に、障害者施設の手作りクッキーをご用意しています。是非、奮ってご参加ください。

１ 開催日時

令和７年１１月２２日（土） １０時００分～１５時４０分

２ 会場

蓮田市総合文化会館ハストピア（蓮田市閏戸２３４３番地２）

３ 内容

（１）記念式典・表彰式

・「心の輪を広げる体験作文」及び「障害者週間記念ポスター」入賞者表彰式

・「心の輪を広げる体験作文」最優秀賞 受賞者朗読

・受賞者記念撮影

（２）講演１.「１５％ ―多様性社会を支える次世代の力」

講師：秦 優人（はた ゆうと） 氏

蓮田市立蓮田南中学校 教諭

生まれつき左腕がなく、東京パラリンピック２０２０閉会式に出演

講演２.「夢を歩むということ」

講師：藤澤 潔 （ふじさわ きよし） 氏

東京２０２０パラリンピック 車いすバスケット銀メダリスト

株式会社コロプラ

（３）ステージ発表（上映含む）

進行：県立蓮田松韻高等学校、県立蓮田特別支援学校

４ その他

障害者絵画展、特別支援学校作品展、特別支援学級作品展、特別支援学校・障害者施設等の物品販売を同時開催します。

５ 主催

埼玉県、埼玉県教育委員会、蓮田市、蓮田市教育委員会、

特定非営利活動法人埼玉県障害者協議会、埼玉県特別支援教育推進協議会

６ 問合せ先

・３（１）～（３）について

福祉部障害者福祉推進課 総務・計画・団体担当

電話：０４８-８３０-３３１０

ＦＡＸ：０４８-８３０-４７８９

メール：a3310-01@pref.saitama.lg.jp

・３（４）について

教育局県立学校部特別支援教育課 インクルーシブ教育システム推進担当

電話：０４８-８３０-６８８３

ＦＡＸ：０４８-８３０-４９６０

メール：a6880-06@pref.saitama.lg.jp