TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』より、静かなる魔女・モニカの「Tシャツ」や、セレンディア学園のみんなとティータイムを楽しめる「マグカップ」が新登場！【株式会社コスパ】

公式キャラクターコスチュームやアパレル・グッズの企画、開発、製造を行う株式会社コスパ（所在地：東京都渋谷区、代表取締役：松永芳幸）は、TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』新グッズを発表した。

TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』より、

静かなる魔女・モニカの「Tシャツ」「アクリルスタンド」、

セレンディア学園のみんなとティータイムを楽しめる「マグカップ」が二次元コスパから新登場。

通販を含むコスパオフィシャルショップほかにてご予約受付中です。

発売日は＜2026年1月下旬＞予定です。

【二次元コスパ】／TVアニメ『サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと』商品情報はこちら

┗ https://www.cospa.com/nijigencospa/itemlist/id/02194/mode/series

商品情報

■沈黙の魔女 Tシャツ

発売日：2026年1月下旬

サイズ：S/M/L/XL

カラー：BLACK

価格：3,300円（税込）

モニカの神秘的な姿を表現した一枚

・一枚での着用にも耐えうる厚みと強度を備えた「5.6オンス」の生地を使用。丈夫で、通気性・吸湿性・保湿性に優れ、シーズンを問わず快適に着用できます。

・生地には毛羽立ちを抑えた糸を使用し、なめらかな肌触りを実現。

・脇下に縫い目のないフラットな「丸胴タイプ」を採用。洗濯による斜行（ねじれ）が起きにくく、快適な着心地が続きます。

・首まわりはリブ仕様。着脱がスムーズです。

・Tシャツ内側の肩まわりには、襟伏せテープを取り付ける「タコバインダー始末」を採用。襟の伸びや型崩れを防ぎ、より快適な着心地を追求しました。

・首元や袖口は、2本の糸で縫い付ける「ダブルステッチ」仕様。しっかりとした縫製で、長く愛用いただける一枚に仕上げました。

■モニカ・エヴァレット ビジュアル アクリルスタンド

発売日：2026年1月下旬

サイズ：［本体］14cm×10cm以内、［台座］5cm×5cm以内 ※商品によって異なります

価格：1,650円（税込）

モニカが無詠唱魔術を展開するあの圧巻のシーンをあなたのデスクに

・お部屋に飾って楽しもう。 キャラクターの存在感が楽しめるアクリルスタンド。

■サイレント・ウィッチ フタ付きフルカラーマグカップ発売日：2026年1月下旬

サイズ：高さ9.5×直径8cm

価格：2,420円（税込）

モニカたちとティータイムを楽しめる便利な木製のフタ付き

・ご自宅でのティータイムにオススメなマグカップです。

・お部屋に飾ってインテリアとしても楽しめます。

・フタをしておく事で飲み物を冷めにくくし、ほこりの混入も防いでくれます。

・フチのある木製のフタは、ティーバッグを置いたりコースターとしても使用できます。

【基本予約受付期間】～2025年11月30日（日）

※基本予約受付期間後は、準備数が無くなり次第、予約終了となります。

(C)2024依空まつり・藤実なんな/KADOKAWA/セレンディア学園広報部

発売元：株式会社コスパ

ブランド：二次元コスパ

┗ こだわり派のコアファンに向けて、作品やキャラクターへの深い愛情を表現できるグッズやアパレルを展開。マニアックなネタをデザインに取り入れたアイテムが特徴です。

※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。

※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。

