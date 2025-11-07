【ユーキャン】行政書士講座の最新版教材がWEB限定10,000円割引！「早得！スタート応援キャンペーン」を開始！

株式会社ユーキャン

通信教育を手掛ける株式会社ユーキャン（東京都新宿区、代表取締役社長：品川 泰一）は、2025年11月７日（金）より、WEBからの受講お申込み限定で2026年度試験対応の最新版教材の行政書士講座の学費が10,000円割引となる「早得！スタート応援キャンペーン」を開始しました。



次回以降の行政書士試験に向けて、お得に受講できるチャンスです。

この機会をお見逃しないよう、ぜひご受講をご検討ください。





■『早得！スタート応援キャンペーン』概要WEBからの受講お申込み限定で、行政書士講座の学費を10,000円割引いたします。【学費】一括払い：［正規学費］69,000円⇒［キャンペーン学費］：59,000円分割払い：［正規学費］4,980円×14回＝69,720円⇒［キャンペーン学費］：4,970円×12回=59,640円■キャンペーン期間2025年11月７日（金）13:00～2025年11月21日（金）12:59まで※ハガキや受講お申込み書などの郵送、またはお電話でのお申込みや、WEBからの11/21(金)13:00以降のお申込みは、正規学費での受付となります。▼行政書士講座の詳細はこちらhttps://www.u-can.co.jp/nr251107e※リリース内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。─────────────────────────◆会社概要会社名 株式会社ユーキャン本社 東京都新宿区高田馬場4-2-38代表者 代表取締役社長 品川泰一設立 1954年6月資本金 9,000万円事業内容 ・資格、趣味、実用の通信教育講座の開講・DVD、CD、書籍および生活雑貨、ヘルスケア雑貨、アパレルなどの通信販売Webサイト https://www.u-can.co.jp/