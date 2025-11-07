＼シリーズ累計160万部突破！／『ハローキティのニーチェ』『タキシードサムのシェイクスピア』などシリーズ全12冊が特別カバーになったフェア展開中！！ 新アイテム「日めくりカレンダー」も登場。
2014年8月に刊行されたシリーズ第1弾『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』以来、好評を博し、今年4月にシリーズ第12弾『タキシードサムのシェイクスピア 人生の教訓になる名台詞』が発売された「Ichigo Keywords」シリーズ（朝日文庫）。現在、累計160万部を突破しています。昨年、大変好評をいただきましたキラキラと輝く特別カバー版が今年も再登場し、書店フェアを開催中です。またスピンオフアイテムとして、日めくりカレンダー４点を11月7日に発売いたします。プレゼントにもぴったりな一冊。ぜひ書店店頭でご確認ください。
(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663823
また新たなスピンオフアイテムとして、『日めくりカレンダー ハローキティのニーチェ』『日めくりカレンダー キキ＆ララの『幸福論』』『日めくりカレンダー マイメロディの『論語』』『日めくりカレンダー クロミの『歎異抄』』の4点を11月7日（金）に発売いたします。
ぜひお気に入りの一冊を、書店店頭で探してください。
文庫「Ichigo Keywords」シリーズ既刊ラインナップ
『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』
『キキ&ララの『幸福論』 幸せになるための93ステップ』
『マイメロディの『論語』 心豊かに生きるための言葉』
『ポムポムプリンの『パンセ』 信じる勇気が生まれる秘訣』
『けろけろけろっぴの『徒然草』 毎日を素敵に変える考え方』
『シナモロールの『エチカ』 感情に支配されないヒント』
『バッドばつ丸の『君主論』 逆境でも運命を制する技術』
『ぐでたまの『資本論』 お金と上手につきあう人生哲学』
『ポチャッコの『道は開ける』 不安から自由になる行動法』
『クロミの『歎異抄』 ありのままの心を開くカギ』
『ハンギョドンの『老子』 穏やかに過ごす道しるべ』
『タキシードサムのシェイクスピア 人生の教訓になる名台詞』
日めくりカレンダー
『日めくりカレンダー ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』
『日めくりカレンダー キキ&ララの『幸福論』 幸せになるための31ステップ』
『日めくりカレンダー マイメロディの『論語』 心豊かに生きるための言葉』
『日めくりカレンダー クロミの『歎異抄』 ありのままの心を開くカギ』
美文字練習帳
『前向きになれる ポムポムプリンの美文字練習帳』
『心が整う シナモロールの美文字練習帳』
