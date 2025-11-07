＼シリーズ累計160万部突破！／『ハローキティのニーチェ』『タキシードサムのシェイクスピア』などシリーズ全12冊が特別カバーになったフェア展開中！！　新アイテム「日めくりカレンダー」も登場。

株式会社朝日新聞出版

2014年8月に刊行されたシリーズ第1弾『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』以来、好評を博し、今年4月にシリーズ第12弾『タキシードサムのシェイクスピア 人生の教訓になる名台詞』が発売された「Ichigo Keywords」シリーズ（朝日文庫）。現在、累計160万部を突破しています。昨年、大変好評をいただきましたキラキラと輝く特別カバー版が今年も再登場し、書店フェアを開催中です。またスピンオフアイテムとして、日めくりカレンダー４点を11月7日に発売いたします。プレゼントにもぴったりな一冊。ぜひ書店店頭でご確認ください。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663823

「Ichigo Keywords」シリーズは、2014年8月に発売された第1弾『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』以来、多くの読者に支持され続け、今年4月に第12弾『タキシードサムのシェイクスピア 人生の教訓になる名台詞』が発売されました。サンリオキャラクターズとともに楽しく古典のエッセンスを学べると大人気で、シリーズ累計160万部を突破しています。昨年に引き続き、今年もプレゼントにぴったりな特別カバー版が登場し、フェアも開催中です。

また新たなスピンオフアイテムとして、『日めくりカレンダー ハローキティのニーチェ』『日めくりカレンダー キキ＆ララの『幸福論』』『日めくりカレンダー マイメロディの『論語』』『日めくりカレンダー クロミの『歎異抄』』の4点を11月7日（金）に発売いたします。

ぜひお気に入りの一冊を、書店店頭で探してください。

文庫「Ichigo Keywords」シリーズ既刊ラインナップ

『ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』

『キキ&ララの『幸福論』 幸せになるための93ステップ』

『マイメロディの『論語』 心豊かに生きるための言葉』

『ポムポムプリンの『パンセ』 信じる勇気が生まれる秘訣』

『けろけろけろっぴの『徒然草』 毎日を素敵に変える考え方』

『シナモロールの『エチカ』 感情に支配されないヒント』

『バッドばつ丸の『君主論』 逆境でも運命を制する技術』

『ぐでたまの『資本論』 お金と上手につきあう人生哲学』

『ポチャッコの『道は開ける』 不安から自由になる行動法』

『クロミの『歎異抄』 ありのままの心を開くカギ』

『ハンギョドンの『老子』 穏やかに過ごす道しるべ』

『タキシードサムのシェイクスピア 人生の教訓になる名台詞』

日めくりカレンダー

『日めくりカレンダー ハローキティのニーチェ 強く生きるために大切なこと』

『日めくりカレンダー キキ&ララの『幸福論』 幸せになるための31ステップ』

『日めくりカレンダー マイメロディの『論語』 心豊かに生きるための言葉』

『日めくりカレンダー クロミの『歎異抄』 ありのままの心を開くカギ』

美文字練習帳

『前向きになれる ポムポムプリンの美文字練習帳』

『心が整う シナモロールの美文字練習帳』

公式HPはこちら :https://publications.asahi.com/ichigokeywords/

このパネルが目印です！

書店フェアの詳細や開催店舗はこちらから

https://publications.asahi.com/news/2173.html(https://publications.asahi.com/news/2173.html)