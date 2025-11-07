BSよしもとの人気番組書籍化第2弾「第一芸人文芸部 俺の推し本。マガジン Vol.2」11月23日に文学フリマ東京41で先行発売決定

吉本興業株式会社

BSよしもとで放送中の人気番組「第一芸人文芸部 俺の推し本。」のコンセプトを、文芸誌のかたちで表現した冊子の第2弾「第一芸人文芸部 俺の推し本。マガジン Vol.2」を、11月23日に開催される文学フリマ東京41で発売します。

「第一芸人文芸部 俺の推し本。」は、又吉直樹が文学好きの芸人を集めて活動する「第一芸人文芸部」の冠番組。出演者それぞれが人に薦めたい「推し本」を持ち寄り、舞台で鍛え上げた話芸でプレゼンしあうブックバラエティです。冊子には、第一芸人文芸部の創設メンバーで番組のMCを務めるピストジャム、ファビアンに加え、番組の常連メンバーである 野沢直子、ニッポンの社長・辻、滝音・さすけ、NMB48・安部若菜が、それぞれ書評のほか、小説やエッセイを書き下ろしました。

「第一芸人文芸部 俺の推し本。マガジン Vol.2」は11月24日以降、FANY Mallのほか、一部の提携書店で販売します。

【文学フリマ東京41】 2025年11月23日（日）12時～17時 東京ビッグサイト 南1-4ホールで開催

【 「第一芸人文芸部 俺の推し本。」 】 毎週日曜日16時30分～17時 BSよしもとで放送中

概要

読み物

野沢直子 小説「私の遺伝子」

野寛志※ 小説「リボン」 ※ピストジャムの本名名義作品

ファビアン エッセイ「お前ら」「ナカガワ」

辻皓平（ニッポンの社長） 小説「仕掛けたダイナマイトが爆発した」

さすけ（滝音） 小説「道道巡り」

安部若菜（NMB48） エッセイ「どうすればよかったか」

書評

野沢直子 梶原阿貴「爆弾犯の娘」

ピストジャム カズオ・イシグロ「クララとお日さま」

ファビアン 古賀及子「好きな食べ物がみつからない」／月と文社「私の孤独な日曜日」／鈴木俊貴「僕には鳥の言葉がわかる」／彬子女王「新装版 京都 ものがたりの道」／川西賢志郎「はじまりと おわりと はじまりと」 辻皓平（ニッポンの社長） 中山七里「連続殺人鬼 カエル男」 さすけ（滝音） 福徳秀介「今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は」 安部若菜（NMB48） 金原ひとみ「ミーツ・ザ・ワールド」

「第一芸人文芸部 俺の推し本。」プレゼンリスト150冊

2ndシーズン／3rdシーズン／4thシーズン／5thシーズン

発行／ヨシモトブックス

価格／1,000円（税別）

頁数／184頁