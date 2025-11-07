冬もHTT兄妹と一緒に！おうちでできる「へらす・つくる・ためる」を実践しよう！堀越麗禾さん、チョコレートプラネットさん出演の新CM放映開始

東京都

東京都では、脱炭素社会の実現に向けて、HTT（電力をⒽへらす・Ⓣつくる・Ⓣためる）の取り組みを推進しています。これから寒さが厳しくなる冬の時期に向けて、今年も家庭でできるHTTアクションを呼びかける冬のキャンペーンを開始します。

本CMでは、夏のキャンペーンCMに引き続き、堀越麗禾さんとチョコレートプラネットさんがHTT兄妹として、「へらす・つくる・ためる」の取り組みを紹介しています。具体的には、二重窓へのリフォームや太陽光パネルの設置、電気自動車の活用など、各家庭でも実践できるHTTアクションを楽しく伝えます。また、トレインチャンネルなどの交通広告でも、窓からの冷気を防ぐために厚手のカーテンを使う、照明をLEDに替える、太陽光発電を取り入れるなど、暮らしの中で実践できるHTTアクションを紹介します。

また、環境への理解を深める体験型イベントとして、2025年12月21日（日）に二子玉川ライズにて「HTTわくわくサイエンスショー2025」を開催します。HTTについて楽しく学ぶことができるイベントですので、ぜひご家族でお楽しみください。

今冬も「へらすの次は、つくる、ためる。」をテーマに、脱炭素社会の実現につながるHTTアクションを知っていただき、日々の実践へとつなげてください。

■ 動画：「冬のHTT兄妹 へらすの次は、つくる、ためる。」（15秒）

お馴染みのTT兄弟のリズムに合わせて、堀越麗禾さんとチョコレートプラネットのお二人（TT兄弟）が夏のTシャツ姿から冬仕様の長袖スタイルに衣替えして登場。「H」と「T」のポーズを取りながら、元気よく「どうも、HTT兄妹です！」と挨拶します。

その後のシーンでは、自宅の窓を二重窓に入れ替える様子とともに、堀越さんが「二重窓でH！」と消費電力を「へらす」アクションを紹介。続けて、ソーラーパネルを設置する業者の隣で長田さんが「太陽光でT！」、電気自動車を充電する人と一緒に松尾さんが「電気自動車でT！」と、電力を「つくる」「ためる」アクションを紹介。最後は、堀越さんの「へらすの次は」という声かけにTT兄弟が「つくる、ためる。」と呼応し、「みんなも HTT♪」のリズムで締めくくられる。

・ タイトル：『冬のHTT兄妹 へらすの次は、つくる、ためる。』（15秒）

・ 出演者：堀越麗禾、チョコレートプラネット ※敬称略

・ 放映媒体：TVCM、WEB広告、TVer 、交通広告等

・ 放映期間：TVCM：2025年12月15日（月）～2025年12月21日（日）

WEB広告：2025年11月10日（月）～2025年12月23日（火）

・ 動画URL：https://youtu.be/g7Vnqv7af_g

■ 出演者プロフィール

・ 堀越 麗禾さん

2011年生まれ。東京都出身。

歌舞伎俳優の十三代目市川團十郎白猿の長女。

舞踊家四代目市川ぼたんとしての活動のほか、2023年4月からブルーミングエージェンシーに所属し、幅広く活躍。ハリウッド映画「ザ・クリエーター」主演少女の吹き替え、TVドラマ日曜劇場「ブラックペアン2」「キャスター」等に出演。2025年10月18日に千葉・幕張メッセで行われた「Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER」で大型ファッションイベントに初出演するなど活動の幅を広げている。

・ チョコレートプラネットさん（TT兄弟）

長田庄平 1980年生まれ。京都府出身。

松尾駿 1982年生まれ。神奈川県出身。

NSC東京校で出会い、2006年1月にコンビ結成。

2015年「NHK新人お笑い大賞」を受賞。

2008年、2014年、2018年と3度「キングオブコント」決勝に進出。TT兄弟をはじめとするキャラクター、歌ネタ、オリジナルゲームなど新しいコンテンツを次々と生み出している。YouTubeチャンネル「チョコレートプラネット チャンネル」は登録者数249万人突破。

■ 「HTTわくわくサイエンスショー2025」 概要

本イベントでは、HTT（電力をⒽへらす・Ⓣつくる・Ⓣためる）の取り組みをテーマに「見て・学んで・体験できる」プログラムを展開。

ステージでは、HTT兄妹の堀越麗禾さんとサイエンスアーティストのかず先生による「サイエンスショー」を開催し、電気の仕組みや再生可能エネルギーを“楽しく学べる”実験パフォーマンスを披露します。

そのほか、小学生以下のお子様と保護者を対象としたワークショップやスタンプラリーも実施。HTT兄妹との等身大フォトスポットも登場し、子どもから大人までが楽しみながらHTTアクションに親しめる内容となっています。

・ 開催日：2025年12月21日（日）11:00～18:00（サイエンスステージは計２回）

第1回 12:00~13:00 第２回 15:00~16:00

・ 会場：二子玉川ライズ スタジオ＆ホール

・ 出演者：堀越麗禾(第１回のみ)、かず先生 ※敬称略

・ いずれも参加無料。当日先着

＜出演者プロフィール＞

・かず先生

全国放送テレビ番組や有名YouTuberの動画への出演・監修をはじめ、CM監修、記事執筆など、科学実験・科学教育に関して多数の実績を積む。国のイベント・講演にも出演。多い年では年間250公演を行い、サイエンスショー・科学ワークショップなどを通じて、子どもたちに「科学の楽しさ」そして「勉強の楽しさ」を伝える活動を行っている。

■ HTTについて

東京都では、電力を「Ⓗへらす・Ⓣつくる・Ⓣためる」＝「HTT」をキーワードに、脱炭素化と電力確保の取組を進めています。（取組例：Ⓗへらす：「エアコンのフィルターをこまめに掃除する」 Ⓣつくる・Ⓣためる：「自宅に太陽光発電と蓄電池を導入する」など） 詳細は公式サイトをご覧ください。

公式サイト：https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/climate/tokyo_coolhome_coolbiz/index.html

