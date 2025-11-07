日米プロ野球選手、他多数のトップアスリート指導に従事した中垣 征一郎氏、橘内 基純氏 登壇！アスリートを支えるプロの思考がここに。経営のヒントになる、新たな視点をもたらす特別セミナーを開催。
トレーニングマシンブランド「BULL」を展開する株式会社ザオバ（本社：千葉県千葉市中央区、代表取締役：喜多真一）は、特別セミナーを弊社ショールーム「TOMIGAYA TERRACE 3F」にて開催いたします。
本セミナーでは、中垣征一郎氏、橘内基純氏を講師にお招きし、トップアスリートを支えるプロの思考から、新たな視点をもたらす特別セミナーをお届けします。
セミナー概要「実践×科学×経営 ─ トレーニングを支えるリーダーシップ」トップアスリートを支える現場から、リーダーの学びを引き出す。
本セミナーでは、スポーツ現場の最前線で活躍するトレーナーおよび経営者の方々を対象に、トップアスリートを支える現場から、チームを導くマネジメントの指導哲学を体感できる特別セミナーとなっております。
また、セミナー終了後は懇親会（オードブル形式）を予定しておりますので、交流の場としてもご活用いただけます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/34662/table/38_1_c24e6c220045a7a6ba46908e436cb537.jpg?v=202511080227 ]
https://forms.gle/51MJeR3ckktXAze79
中垣 征一郎氏
17:30～「スポーツにおける科学と実践を考える」中垣 征一郎氏
株式会社Force Direct(https://forcedirect.jp/)代表。筑波大学体育専門学群卒。ユタ大学運動スポーツ科学科修了。
プロ野球指導歴（北海道日本ハムファイターズ、テキサスレンジャーズ、サンディエゴパドレス、オリックスバファローズ）
アスレチックトレーナーとして、ダルビッシュ有選手や大谷翔平選手をはじめ日米プロ野球選手、スピードスケート清水宏保元選手などのオリンピックアスリート、他多数のアスリートを指導。
橘内 基純氏
18:30～「“感覚”と“科学”の融合 ― チームを成長させる実践的マネジメント戦略」橘内 基純氏
合同会社VERSATR(https://versatr.com/)代表。早稲田大学人間科学部卒。同大学大学院スポーツ科学研究科博士後期課程修了。博士（スポーツ科学）
プロ野球（福岡ソフトバンクホークス、東京ヤクルトスワローズ）を経て、社会人野球、ラグビー、水泳、テニスなど多くのトップアスリートのS&C指導に従事。
現在は、三菱重工East/West野球部S&C統括ディレクター、トヨタ記念病院トヨタアスリートサポートセンターS&Cコーチ。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRwQ-CkBrXyn3mX556dbZixEgFJ7KyIR9tWAL6pvNcsDXR-A/viewform?usp=sharing&ouid=112962314839528393146
＜株式会社ザオバについて＞
事業内容：オリジナルトレーニングマシン開発・販売・メンテナンス・マシン輸入販売。
プロチーム、ジム、学校、企業、公共施設など多数の施設に導入実績があります。
取扱いブランド：BULL / M TORTURE / ONHIM / PIVOT / TESHU / Stretch Line / Cardio Machine
会社名：株式会社ザオバ
本社：千葉県千葉市中央区浜野町576-1
TEL：043-305-0212
オンラインストア：https://store.zaoba.co.jp/
instagram：https://www.instagram.com/bull_training/