Hakuhodo DY ONE、「LINEヤフー Partner Program」において2025年度下半期「Sales Partner」最高グレードの「Premier」に認定

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役会長：田中雄三 代表取締役社長：小坂洋人、以下 Hakuhodo DY ONE）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が提供するマーケティングソリューションの導入ならび支援など各領域に特化したパートナーを認定する「LINEヤフー Partner Program」の2025年度下半期「Sales Partner」において、前回に続き、最高グレードである「Premier」に認定されました。また、一定条件を満たした「Sales Partner」の企業に付与される認定バッジ「Ads Operation Badge」「Ads Policy Badge Yahoo!広告 ディスプレイ広告(運用型) 」「Ads Policy Badge LINE広告」を取得しました。

■「LINEヤフー Partner Program」について

「LINEヤフー Partner Program」は、LINEおよびYahoo! JAPANを活用したマーケティング・CX 課題の解決をより積極的に推進することを目的に導入された、「Sales Partner」「Technology Partner」「Network Partner」の各カテゴリーにおいて、広告代理店やサービスデベロッパーを認定するプログラムです*。

■「Sales Partner」について

このたび、Hakuhodo DY ONEが認定された「Sales Partner」は、LINEヤフーが提供するサービスの導入や広告出稿支援を行うパートナーです。前半期の広告取扱高に応じてパートナーは「Premier」「Select」「Certified」いずれかの認定パートナーとして認定されます。また、LINEヤフーが指定する特定の注力領域において優秀な実績を残したパートナーは各種認定バッジが付与されます。

Hakuhodo DY ONEはこれまで、クライアント企業のマーケティング課題に対し、データを起点とした広告事業・ソリューション事業の支援に取り組んでまいりました。その中で、LINEヤフーとの連携においてYahoo!広告・LINE広告・LINE公式アカウントなどのプロダクトを積極的に活用することで、クライアント企業のビジネス課題を解決に導いてまいりました。このたびの認定は、こうした取り組みが評価されたことによるものです。

今後もHakuhodo DY ONEは、LINEヤフーが提供するマーケティングソリューションならびに市場の成長に寄与し、多くのクライアント企業のマーケティング活動に貢献してまいります。

Hakuhodo DY ONE 受賞実績

LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2025年度上半期）

LINEヤフー Partner Program「Technology Partner」の「Premier」（2025年度）

LINEヤフー「Govtech Partner制度」パートナー企業（2025年度）

LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2024年度下半期）

LINEヤフー Partner Program「CX Partner」 LINEヤフー Partner Program「Sales Partner」の「Premier」（2024年度上半期）

＊「Sales Partner（認定パートナー、Store Promotion Partner、Ads Operation Badge、Ads Policy Badge）」「Technology Partner」「Network Partner」（LINE Network Partner、Yahoo!広告Network Partner）において認定が行われます。

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役会長 田中雄三 代表取締役社長 小坂洋人

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,172名（2025年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



