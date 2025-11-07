川崎未来エナジーが家庭用太陽光の非FIT余剰電力買取サービス申込受付を２０２５年１１月７日より開始

川崎未来エナジー株式会社

川崎未来エナジー株式会社（本社：神奈川県川崎市幸区、代表取締役社長：井田 淳、以下、川崎未来エナジー）は、2025年4月より川崎市で新築建築物に太陽光発電設備等の設置が義務化されたことに伴い、地域で生まれる再生可能エネルギーを川崎市内で循環させるため、家庭用太陽光の非FIT余剰電力を買い取る新サービスの提供を開始し、本日より申込受付を開始いたします。

川崎未来エナジーは、2023年10月に川崎市が51%、パートナー企業及び金融機関の共同出資によって設立された地域エネルギー会社です。廃棄物発電をはじめとする再生可能エネルギーの地産地消を推進し、川崎市の脱炭素社会実現を牽引する役割を担っています。地域で生まれる電気と環境価値を地域で循環させ、環境・経済両面での地域貢献を目指しています。

新サービス「かわさきみらい太陽光買取プラン（買取プラン）」は、固定価格買取制度（FIT制度）の認定を受けていないご家庭の太陽光発電設備で発電した余剰電力（発電した電力のうち使いきれなかった電力）を、当社が設定した独自の価格で買い取るサービスです。FIT制度を活用して売電するのではなく、当社が買い取り再生可能エネルギーを地域内循環させることで地域脱炭素化への貢献、FIT制度に依らない市場メカニズムの導入に繋がると考えています。

将来的には買取プランをご利用のお客様に供給メニューも用意し、供給と自家消費・買電の情報をもとにお客さまのエネルギーのライフサイクルを見える化し、エネルギーを賢く使う行動変容の後押しに繋げていきたいと考えています。

また、加入者特典として川崎市内産農産物の詰め合わせセットをプレゼントします。地場の農産物を通して地産地消の重要性を知っていただき、消費者、生産者、地域社会全体にメリットをもたらす取り組みに深化させていきます。

その他、お客さまへの直接的なメリットとして、現行の市の補助金を活用することで従来のFIT売電とは異なり、初期投資の早期回収が実現できます。また、他社と比較しても高水準の買取価格10.0円/kWh（税込）を実現しています。※詳細は下記サービス概要をご覧ください。

最後に私たちは、地域のさまざまなステークホルダーと連携しながら、社会課題解決と新たな価値提供を通じて、エネルギーと暮らしの新しい関係を考え、川崎発の“脱炭素ドミノ”を起こし、日本全体の脱炭素の普及推進に貢献してまいります。

１． サービス概要

・ サービス名：「かわさきみらい太陽光買取プラン」

・ 対象：川崎市内の家庭用太陽光発電の余剰電力

・ 買取価格：10.0円/kWh（税込）

・ 加入者特典：川崎市内産の旬の農産物2,000円分相当（送料別）の詰合せをプレゼント※

※3月末日に契約が確認できたお客さまへ夏頃に旬の野菜を発送いたします

２． 受付開始

2025年11月7日（金）

３． 受付方法

専用WEBサイトからの申込受付となります

申込先URL：https://kawasaki-mirai-energy.co.jp/non-fit/

４． 再エネ電力・再エネ価値の市内循環モデルの構築

本施策を通じて事業者や家庭、公共施設のエネルギーを融通しあう社会を目指し、当社は再エネ電力・再エネ価値のマッチングプラットフォームの役割を担います